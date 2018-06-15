DHA'da yer alan habere göre; Türkiye ve dünyanın en önemli turizm merkezlerinden Antalya, 2016'da Rusya ve Avrupa pazarı, 2017'de Avrupa pazarında yaşanan düşüşler nedeniyle çok kötü iki yıl geçirdi. Oda fiyatlarının da ciddi oranda düşmesine neden olan bu iki kötü yılın ardından 2018'e hem Rusya hem Avrupa hem de diğer pazarlarda yükselişle başlayan kent, 2018'in yarısına yaklaşıldığında, tarihinin en iyi yılı olan 2014'ün rakamlarını bu yıl içinde ikinci kez geçmeyi başardı.
İLK REKOR 28 MAYIS'TA
Ocak ayından itibaren yüzde 50'nin üzerinde artış oranlarıyla turist ağırlanan kentte, bu yıl için sektör '14 milyon turist' hedefi koydu. Kent, ilk olarak 28 Mayıs tarihi itibarıyla 2 milyon 686 bin 441 turist sayısıyla, 2014'ün aynı dönemindeki 2 milyon 683 bin 790 turist sayısını 2 bin 651 kişi fazlalıkla geçmeyi başardı. Mayıs sonu itibarıyla kente gelen turist sayısı 2 milyon 874 bin 105 olurken, 2014'ün aynı dönemindeki 2 milyon 909 bin turist sayısına göre 35 bin 257 ekside kaldı.
İKİNCİ REKOR
Haziran ayına çok iyi başlayan kent turizmi, 14 Haziran itibarıyla tarihinin en iyi dönemi olan 2014'ü ikinci kez geride bıraktı. Antalya Havalimanı ve Gazipaşa-Alanya Havalimanı rakamlarına göre, 14 Haziran'a kadar kente toplam 3 milyon 736 bin 890 turist geldi. 2014'ün aynı dönemindeki 3 milyon 682 bin 130 turist sayısı, 54 bin 760 fazlalıkla geçilmiş oldu. Antalya turizmi, geçen yılın aynı dönemindeki 2 milyon 603 bin olan turist sayısına göre ise 1 milyon 133 bin kişi ve yüzde 44 artış gösterdi.
HAZİRAN ORTALAMASI 62 BİN KİŞİ
1-14 Haziran tarihleri arasındaki iki haftalık sürede Antalya'ya iki havalimanı aracılığıyla gelen turist sayısı 875 bin 133 olarak gerçekleşti. Geçen yıla göre iki haftalık rakam yüzde 33 artış gösterirken, günlük gelen ortalama turist sayısı da 60 binin üzerine yükseldi. Buna göre, Antalya'ya haziran ayında gelen turist sayısı 62 bin 509 oldu. İki haftalık sürecin 2014 yılı karşılaştırmasında ise bu yıl Haziran'ın ilk iki haftasında 875 bin 133 olan turist sayısı, 2014'ün aynı döneminde 817 bin 707 olarak gerçekleşmişti.
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