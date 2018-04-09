Vali Karaloğlu, turizm sektöründe 2017'de ciddi bir toparlanma yaşandığını hatırlattı. Geçen yıl bir önceki yıla göre kente gelen yabancı turist sayısında yüzde 58 artış kaydedildiğini belirten Karaloğlu, 2018 yılında ise şu ana kadar bir önceki yıla göre yüzde 50'lik artışla gidildiğini söyledi.

Bu durum sene sonuna kadar devam ederse 2018'de 14 milyon yabancı turist sayısının yakalanabileceğini ifade eden Karaloğlu, "Hatta veriler bu yıl 14 milyon yabancı turisti bir miktar da geçebileceğimizi gösteriyor. Bu gerçekten hem Antalya turizmi için hem de Türk turizmi için çok sevindirici bir olay. İnşallah dolu dolu bir sezon geçiririz. Sektör geçmiş yıllarda kaybettiklerini geri alır ve 2019'a, 2020'ye daha özgüvenle gireriz. Böylece yatırımlar da devam eder" diye konuştu.

Karaloğlu, Antalya'da turizm sektörünün bugüne kadar deniz, kum ve güneş avantajlarıyla büyüdüğüne işaret ederek, şöyle konuştu:

"Ama artık bugünden sonra sadece deniz, kum ve güneşle devam etmek doğru değil. Bunlar var, devam edecek ama Antalya sadece bunlardan ibaret değil. Deniz, kum ve güneşin dışındaki diğer alternatif turizm alanlarını da mutlaka kullanarak o hedeflediğimiz yıllık 20 milyon turist rakamına ancak ulaşabiliriz. Sezonu uzatmak turizmi çeşitlendirmekle mümkün. Kasım-nisan arasındaki boş sezonu doldurmak istiyorsak, sağlık, spor, tarih, kültür, macera, gastronomi ve diğer turizm çeşitlerinin tamamından istifade ederek turizmi 12 aya yaymamız gerekir. Ancak o zaman Antalya için 20 milyon, Türkiye için de 60 milyon rakamlarını yakalayabiliriz. Yoksa hiçbir alışkanlığımızı değiştirmeden, yeni hiçbir şey söylemeden, geçmiş alışkanlıklarımızla sadece deniz, kum ve güneşle devam edersek patinaj yaparız. Böyle bir şansımız yok."

2018'İN PERGE YILI İLAN EDİLMESİ

2018'i "Perge Yılı" olarak ilan ettiklerini, bunun da aslında alternatif turizm alanlarını kullanma gayretinden biri olduğunu belirten Vali Karaloğlu, dünyada en çok antik şehri ve tiyatroyu içinde barındıran şehrin Antalya olduğunu, ancak bu zenginliğin yeterince değerlendirilmediğine işaret etti.

Kent merkezine en yakın antik şehrin Perge olduğunu, o nedenle bu yılın temasını "Perge" olarak belirlediklerini anlatan Karaloğlu, "Her yıl bir antik kenti öne çıkaracağız. Belki 2019'u Aspendos yılı, 2020'yi Side Yılı, 2021'i Phaselis yılı olarak adlandırarak devam edeceğiz. Bu yıl 'Perge Yılı' dedik. Perge'yi öne çıkaracağız." dedi.

Karaloğlu, milyonlarca turistin geldiği Antalya'da Perge'yi ziyaret eden ziyaretçilere bakıldığı zaman, çok komik rakamların ortaya çıktığını ifade ederek, "Bu sene Antalya'ya gelen yabancı turistin en az 3'te 1'ini Perge'ye sokalım diye bir gayretimiz var. Örneğin kente 10 milyon yabancı turist geliyorsa 3 milyonuna Perge'yi gösterme arzusundayız. Bu da ancak sektörün verdiği destekle olur" diye konuştu.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ve Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (AKTOB) bu konuda yaptığı çalışmayı 11 Nisan'da açıklayacağını kaydeden Karaloğlu, turizm sektörünün bütün aktörlerini Perge noktasında kendilerine yardımcı olmaya çağırdı.

Karaloğlu, "Diyoruz ki Antalya'ya getirdiğiniz turisti sadece havalimanı ve otel arasında gelip giden insanlar olmaktan çıkaralım. Bu şehrin çok önemli tarihi, kültürel değerleri var. Bunları da mutlaka gösterelim. Ben bu konuda sektörün bize destek olacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.