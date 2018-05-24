Sarvan, yaptığı açıklamada, 2017 sonu itibarıyla 420 megavat (mw) güneş paneli üretme kapasitesi ile Türkiye'de bu alana yatırım yapmış en büyük firma olduklarını söyledi.

Özellikle yurt dışından artan talep nedeniyle yeni bir fabrika yapma kararı aldıklarını kaydeden Sarvan, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni güneş paneli fabrikasını 120 mw üretim kapasitesi ile başlayıp 1 gigawatta (gw) kadar çıkartmayı planladıklarını belirtti.

Yeni fabrikanın tamamlanmak üzere olduğuna işaret eden Sarvan, şöyle konuştu:

"Yeni fabrika yatırımımız yaklaşık 125 milyon liralık bir yatırım. Yurt dışına taahhütlerimiz var, onun için gece gündüz çalışıyoruz. Halen iç pazarda ve dış pazarda projelerimiz var. 13 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yurt dışı talepleri arttığı için yeni yatırım kararı aldık. Yurt dışına çıkabilmemiz için büyük montanlı ürünlere yönelmemiz lazım.1 gw üretim kapasiteli yeni fabrikamız Avrupa'nın en büyüğü olacak. Yurt dışında masaya oturduğunuz zaman istedikleri rakamlar 50, 100, 150 mw'ler. Bunu da birkaç ayda istiyorlar. Bu malı vermemiz için gövdemizin büyük olması lazım. Kimse sizinle 3-5 mw için oturup konuşmuyor. İnşallah yeni yatırımla yurt dışındaki büyük yatırımcıları da Türkiye'den destekleyeceğiz. Yeni fabrika ile ihracat yaptığımız ülke sayısının da yaklaşık 40'a çıkmasını hedefliyoruz."

"Hayalimiz yüzde 100 milli güneş paneli"

Hayallerinin yüzde 100 milli güneş panelleri olduğunu anlatan Sarvan, yeni fabrika ile bunun da ilk adımını atmış olacaklarını kaydetti. Bunun için ciddi bir Ar-Ge merkezleri bulunduğunu ifade eden Sarvan, "Ar-Ge merkezimizde tasarımdan daha verimli panel üretmeye ciddi çalışmalar yapılıyor. Başarıyla bitirdiğimiz projeler de var. Hedefimiz birkaç yıl içinde yüzde yüz milli güneş paneli üretimi. Bunun yanı sıra güneş enerjisinin depolanması için de ciddi çalışmalar yapılıyor." diye konuştu.

Şu anda 125'i mühendis yaklaşık bin çalışanları bulunduğunu ve bunun da yarısının kadın olduğunu kaydeden Sarvan, yeni fabrikada da yaklaşık bin kişilik istihdam oluşacağını dile getirdi.

Suudi Arabistan'ın güneş enerjisine ciddi yatırım yaptığını ve 2030 yılına kadar güneşten 150-200 gigavat elektrik üretmeyi hedeflediğini hatırlatan Sarvan, bu nedenle Suudi Arabistan ile görüşmeleri artırdıklarını, Fas, Ukrayna, Almanya, Fransa, Hollanda'da da bayilikler oluşturduklarını, bazı Afrika ülkelerine de mal göndermeye başladıklarını söyledi.

İnsanoğlunun enerji ihtiyacının giderek arttığına vurgu yapan Sarvan, enerji kaynaklarında en büyük potansiyelin de güneşte olduğunu söyledi. Sarvan, "Yapılan çalışmalara göre güneşte 120 bin teravat enerji potansiyeli var. Yani insanoğlunun geleceği garanti altında. Yeter ki güneşi kullanabilelim ve enerjiyi depolayabilelim." dedi.



