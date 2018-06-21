ATP takviminde yer alan Türkiye’nin tek çim turnuvası Turkish Airlines Antalya Open’a katılacak dünyaca ünlü raketler kesinleşti. Fransız yıldız Gael Monfils de son anda turnuva listesine dahil oldu. Gazete Habertürk'ün haberine göre bu yıl 24-30 Haziran tarihleri arasında ikinci kez Kaya Palazzo Resort Belek’te düzenlenecek ATP 250 turnuvası, aynı zamanda uluslararası tenis takviminin en prestijli Grand Slam mücadelesi Wimbledon öncesi de önemli bir hazırlık turuvası niteliği taşıyor. Fransa ve ABD Açık’ta yarı final oynayan ve bugüne kadar 7 ATP turnuva zaferi bulunan Monfils halen dünya klasmanında 48. sırada bulunuyor. 2016’da 6. sıraya kadar çıkan Fransız raket, geçen yıl 400. galibiyetini elde ederek ‘400’ler kulübüne’ girmişti.

FİNALİSTLER YİNE VAR

Geçen yılın finalistleri Yuichi Sugita ve Adrian Mannarino tekrar Turkish Airlines Antalya Open’a geri dönerken, Damir Dzumhur, Robin Haase, Guillermo Garcia-Lopez, Dusan Lajovic gibi tenisin yıldızları Belek’ten kupayla ayrılmak için mücadele edecekler.