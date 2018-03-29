AKTOB tarafından 13- 15 Mart günlerinde yapılan ve Türkiye ile dünya turizm pazarı açısından önemli fuarlar arasında yer alan Moskova MITT 2018 Fuarı sonrası rapor hazırlandı. Türkiye'de özellikle Antalya'da, Almanya ile birlikte en çok turistin ağırlandığı Rusya pazarına ilişkin hazırlanan rapor, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunuldu. Raporda, 144 milyon nüfusuyla Rusya'nın, dünyanın en kalabalık 9'uncu ülkesi olduğu vurgulandı.
Rus turist profiline de yer verilen raporda, Rusların, en fazla turizm harcaması yapanların yaşadığı ülkeler arasında 6'ncı sırada olduğu belirtildi. Raporda, ayrıca uluslararası seyahatlerde Rusların yıllık harcamasının 54 milyar doları bulduğu kaydedilirken, Rus turistlerin seyahate sık çıktığı, varlıklı ve maliyet bilinçli olduğu, gittikçe büyüyen orta- üst sınıfın 'deniz-kum-güneş' tatili tercihinin yanı sıra kültürel ve şehir turlarına ilgi duyduğu vurgulandı. Daha düşük gelirli kesiminse çoğunlukla Moskova ve St. Petersburg dışından olduğu, tatili 'deniz-kum-güneş' odaklı seçtiği açıklandı. Rusların tatil süresi ortalamasının ise 9 ile 12 gün arasında değiştiği belirtildi.
İLK TERCİHLERİ ANTALYA
Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Rusların Türkiye, özellikle Antalya destinasyonuyla tatil alışkanlıklarının büyüdüğüne dikkat çekilen raporda, Antalya'nın ilk tercih noktası olduğu kaydedildi. Fuara katılan AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, fuar öncesi de önemli talep artışlarına dair veriler alınan Rusya dahil Türkiye'de, 2018 yılında tüm pazarlardan önemli artış beklendiğini söyledi. Rusya'nın en önemli pazar konumunda olduğunu belirten Yağcı, "Geçen 2 yıl yaşadığımız kayıpları telafi edebileceğimiz dönemlere giriyoruz. En önemlisi kalitemizi belirleyecek olan fiyatlara yeniden dönmemizdir. Bunu da kademeli şekilde konaklama sektörü olarak gerçekleştirmemiz gerekiyor" dedi.
RUSLARIN İLGİSİNİ ÇEKECEK DİZİ VE FİLM
Raporun sonuç kısmında ise son dönemlerde Rusya ile ilişkilerde gösterilen olumlu iş birliği havasının satışlara da yansıdığı, bu havanın destekleneceği 'Daha Fazla Türkiye', 'Daha Fazla Antalya' için alternatif tanıtımların özellikle sosyal medya kampanyalarıyla ilgi göreceği açıklandı. Raporda, spor ve sağlık turizmini destekleyecek tanıtım ve teşviklerin önemli olduğu da belirtildi.
Rusya'da Türk dizilerinin ve oyuncularının geniş hayran kitlesi olduğu da kaydedilen raporda, Rusların ilgisini çekebilecek yeni dizi ve film çalışmalarının desteklenmesinin bu pazarda etkili olacağı savunuldu. Raporda, Rusların 3 segmentteki misafir profiline yönelik geniş yelpazedeki ürünlerin daha fazla ön plana çıkarılması ve bu yönde özel çalışmaların yapılmasının da büyük fayda sağlayacağı vurgulandı.
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