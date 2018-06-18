Kamyonetten yola savruldular

Kaza, bugün öğlen 12.00 sıralarında Antalya-Kemer yolu Topça mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemer istikametine giden İYİ Parti seçim aracı ile bir cipin karıştığı maddi hasarlı kazanın ardından arkalarında seyreden 09 FN 376 plakalı kapalı kasa kamyonet, önce cipe ardından önde hareket halindeki Halis Karakoç’un kullandığı 07 GY 196 plakalı kamyonete çarptı. Kontrolü kaybeden kamyonet, önce beton bariyere çarptı ardından yan yatarak devrildi. Kaza sonrası, kamyonette bulunan 13 yaşındaki Muhammet Rojan Karakoç hayatını kaybederken, açık kasa kamyonette bulunan 4 kişi ile kapalı kasa kamyonetin sürücüsü ve yanındaki bir kişi yaralandı.

“KAMYONETİN KASASINDAKİ İNSANLAR SAĞA SOLA SAVRULDU"



Kaza anını anlatan cip sürücüsü Yasin Felamur, “Biz önce İYİ Parti’nin aracıyla madde hasarlı kaza yaptık, sağa doğru yanaşırken, araç önce bize vurdu, ardından sol tarafta giden kamyonete çarptı. O da beton bariyerlere çarpıp takla atmaya başladı. Kamyonetin arkasında insanlar vardı sağa sola savruldu” dedi.

Kazada hayatını kaybeden çocuğun kamyonet sürücüsü Halis Karakoç’un torunu olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen ambulanslar yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Olay yerinde kazaya karıştığı belirtilen İYİ Parti seçim aracındakiler de ise herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi. Kaza yerine gelen İYİ Parti Antalya Milletvekili Adayı Fulya Yasemin, seçim aracındaki partililerden bilgi aldı, onları sakinleştirmeye çalıştı.

AMCALARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ



Olayı duyduktan sonra kaza yerine gelen küçük çocuğun amcaları sinir krizleri geçirdi. Onları sakinleştiren ise baba Emin Karakoç oldu. Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Muhammet Rojan Karakoç’un, bir süredir dövüş sporu ile ilgilendiği ve kırmızı kuşakta olduğu öğrenildi. Kazanın ardından uzun araç kuyrukları oluşan yol, daha sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER