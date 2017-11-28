Antalya’da Luz Casal rüzgarı esti

HT Magazin’de yer alan habere göre, ‘Yüksek Topuklar’ filminin unutulmaz sesi olan İspanyol sanatçı, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Casal, şarkı aralarında yaptığı Türkçe konuşmalarla büyük alkış aldı.

Luz Casal