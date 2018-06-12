HT Magazin'de yer alan habere göre, Antalya'da düzenlenen moda şovuna Paris Hilton damga vurdu. Baş manken olarak podyumda boy gösteren Hilton’a, aralarında Çağla Şikel, Deniz Akkaya, Demet Şener, Şebnem Schaefer ve Özge Ulusoy’un da olduğu 60 manken eşlik etti.

PARIS YÜRÜDÜ, MUSTİ SÖYLEDİ

Koreografisini Öner Övez’in hazırladığışov için havuz üzerine podyum kuruldu. 3 ayrı kıyafetle yürüyen Amerikalı güzele, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal şarkılarıyla eşlik etti.