Kepez Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen ‘Portakal Çiçeği Günleri’ ziyaretçilerine kapılarını açtı.

İHA'nın haberine göre Dokumapark’ta düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya’nın portakalı ile meşhur olduğunu hatırlattı. Tütüncü, Altın Portakal adıyla yarım asırdan fazla film festivali yapıldığını da hatırlattı. Portakalı toplumun biraz merkezine almak istediklerini ifade eden Başkan Tütüncü, bu etkinliğin göreve geldiklerinde tartışmalı bir mülk olan Dokuma Fabrikası’nın alanında yaptıklarına da dikkat çekti.

Burayı düzgün bir kent parkı haline getirmek için önlerine çıkan çok ciddi engelleri kaldırdıklarını belirten Başkan Tütüncü, “Bu güzel park 3 yıldır Antalyalılara hizmet eden güzel bir yaşam alanı oldu. Ne ucu, ne sonu olan bu Dokuma’da, her hafta sonu yeni bir buluşma düzenler hale geldik” diye konuştu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, açılış kurdelesini eşi Ayşe Tütüncü, meclis üyeleri ve muhtarlar ile birlikte kesti.

50 TON NARENCİYE KULLANILDI

Toplam 50 ton narenciye kullanılarak, portakal ve limon heykelleri, oyuncak vagonlu tren, nostaljik araç, Antalya’nın sembolü mimari eserlerden oluşan Saat Kulesi, Hadrian Kapısı, Yivli Minare ve 1071 metrekare büyüklüğünde Türk motifleri ile süslenen portakal halısı yapıldı. Dev halının her ayrıntısının görülebilmesi ve isteyenlerin hatıra fotoğrafı çekebilmesi için, halının iki tarafına da platform yapıldı. Portakal Çiçeği Günleri, 15 Nisan’a kadar açık kalacak. Konserler gibi çeşitli aktivitelerin yapılacağı etkinlik, alanının hemen yanı başında kurulan portakal bahçesi de, isteyenlerin içinde gezebileceği bir alan olarak tasarlandı.

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