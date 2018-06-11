Antalya’da yaşayan Döne Demirekin, eşi Fazıl Demirekin’in yüzde 60 görme engelli olması ve çalışamaması nedeniyle evin tüm yükünü omuzladı. Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre 3 çocuk annesi Demirekin, bir süre önce en büyük çocuğu Yasin’in lösemi olduğunu öğrendi. Umutsuzluğa kapılsa da pes etmedi. Küçük bir çocukken babasının “Kız çocuğu okula gitmez” demesine rağmen hem çalışan hem de gizli gizli okuyan Demirekin, mücadele etmeye başladı.

‘HİÇ KOLAY DEĞİL’

Herkesten gizli girdiği sınavla ehliyetine kavuşan Demirekin, sonrasını şöyle anlattı: “Hale mal getirip götürmeye başladım. Bir kadın olarak bunu yapmak kolay olmadı. Eşimi ve akrabalarımı ikna ederken zorlandım. Yasin’in hastalığının belirtilerini başta önemsemedim. Çünkü defalarca aile sağlık merkezinden ilaç verip gönderdiler. Zamanla Yasin içine kapanıp ‘Anne beni arabayla okula bırak’ deyince ciddi olduğunu hissettim. Görüştüğümüz doktor çok zaman kaybettiğimizi söyledi ve detaylı tetkik istedi. Oğlum için işi bıraktım.”

Oğluyla ilgilenecek kimse olmadığını belirten Demirekin, “ Antalya Devlet Hastanesi’nde yatarken LÖSEV’le tanıştık. Çocuklarımdan birini anneme, diğerini kayınvalideme bırakıp oğlumla Ankara’ya geldik. LÖSANTE Hastanesi’ne yatırdık. LÖSEV olmasaydı oğlum ölecekti. Yasin için özel hazırlanmış ilaç, konaklama, maddi destek de verdiler” dedi.

Şu an Yasin iyi ve “Çocuk doktoru olmak, benim gibi çocuklara yardım etmek istiyorum” diyor. LÖSEV Başkanı Dr. Üstün Ezer ise tedavide sevgi ve şefkatin önemine dikkat çekiyor.

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