2 Türk kimya mühendisi, karides kabuklarından el ettiği kitosan maddesi ile kanı durduran sargı bezi ile yaraların çabuk iyileşmesini sağlayan jel üretti. Senelerdir üzerinde çalıştırdıkları projenin Ar-Ge çalışmalarını tamamladıklarını belirten kimyagerler, kendilerine destek sağlanması halinde ürünün bir an önce seri üretime geçerek Afrin operasyonunda terör örgütleriyle mücadele eden Türk askerlerine destek olmak istiyor.
Antalya'da bir firmada çalışan kimya mühendisi Koray Öztürk ile eşi Anıl Öztürk'ün üniversite zamanlarından bu yana takip ettikleri kitosan maddesi, insan sağlığı üzerindeki şaşırtan etkisiyle dikkat çekiyor. Sadece karides ve yengeç kabuklarında bulunan kitosan maddesini yıllarca araştıran Öztürk çifti, maddenin kolesterol, eklem, zedelenmiş kıkırdak dokusuna iyi geldiğini, hatta maddenin kanı pıhtılaştırarak durdurduğunu keşfetti. İHA'nın haberine göre; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 1 milyon 300 bin lira desteğiyle Ar-Ge çalışmalarına başlayan Öztürk çifti, kitosanla ilgili deneyler yaparak yüzde yüze varan başarıya ulaştı. Maddenin yoğun olduğu karides canlısına yoğunlaşan ikili, Ege ve Marmara Denizinden getirttikleri karideslerin kabuklarını, çeşitli bilimsel aşamalardan geçirerek toz, jel ve son olarak sargı bezi haline getirdi. Senelerdir üzerinde çalıştırdıkları projenin Ar-Ge çalışmalarını tamamladıklarını belirten kimyagerler, kendilerine destek sağlanması halinde ürünün bir an önce seri üretime geçerek Afrin'deki askerlere göndermek istiyor.
VÜCUDU HIZLI İYİLEŞMEYE TEŞVİK EDİYOR
Kitosan üzerine birçok Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını ifade eden Kimyager Anıl Öztürk, elde ettikleri ürünlerin kan durdurucu ve yara iyileştirici ürün grupları olduğunu söyledi. Kitosan maddesiyle ilgili bilgiler paylaşan Anıl Öztürk, "Kanın durdurulmasına ve kanın pıhtılaşması etkisine sahip bir madde. Hızlı iyileşmeye teşvik eder, ağrıyı hafifletir. Bir film tabakası oluşturarak tabakayı korur. Vücutta parçalanabilir ve toksin değildir. Güvenle kullanılabilir. Güçlü bir bakteriyel, antifungal, antiviral etkiye sahip. Kitosan ile geliştirdiğimiz bu ürünler, kırmızı kan hücreleriyle güçlü bir pıhtı oluşturup, çapraz bağ kurarlar ve kanın yoğunlaştırıcı etkisini arttırır. Esasen kanın ana evresi olan su moleküllerini tutar, absorbe ederler" dedi.
"SON MÜDAHALEYE KADAR KAN DURACAK"
Ürünü 3 formda ürettiklerini kaydeden Anıl Öztürk, "Toz, bez, jel formları olacak. Bunlar kanamanın olduğu bölgeye yönelik geliştirdiğimiz ürün grupları. Mesela askeriyede en çok kurşun yaralanmaları meydana geliyor. Biz şu an onlar için özel bir preparat geliştirdik. Bunların içinde toz olacak, kurşunun olduğu bölgeye enjekte edilerek kanamanın durdurulması sağlanacak, bezle de sargı bezi şeklinde son müdahale yapılana kadar askerin kanaması durdurulacak ve hayatını kurtaracak. Jel formu ise özellikle ayaklarda oluşan mantarlarda etkili olacak" diye konuştu.
"TÜRK MİLLETİNE DUYURMAK İSTİYORUZ"
Hedeflerinin yaptıkları çalışmaların bir Ar-Ge çalışması olarak kalmaması olduğunu dile getiren Öztürk, "Çalışmalarımızın, milli ve yerli proje kapsamında ticari olarak maddi ve manevi desteklerle hayata geçirilmesini istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın genç girişimcilere ve sanayicilere olan desteklerini biliyoruz ve bu yüzden kendisinin bu projeye destek vermesini çok istiyoruz. Ülkemizde çok üzücü haberler var, bu haberleri izledikçe bu projenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha Türk milletine duyurmak istiyoruz. Umarım yaptığımız çalışmalar hayata geçerse hem yerli proje kapsamında ülkemize katkısı olacak ve inşallah askerlerimiz de ölmeyecekler, biz de güzel haberler duyacağız" dedi.
"ŞU ANDA BEZ HALİNE GETİRDİK"
Ürünün yaklaşık 3-4 aşamadan geçtiğini aktaran kimyagerler Koray Öztürk de, daha önce Türkiye'de ilk kez karides kabuğundan yerli kitosan maddesi ürettiklerini söyledi. Kitosanın birçok sektörde kullanılan bir madde olduğunu belirten Koray Öztürk, kendi çalışmalarında ise öncelik olarak Türk Silahlı Kuvvetlerini ön planda tutup maddenin kan durdurucu özelliğine yöneldiklerini söyledi. Öztürk, "Şu anda biliyorsunuz Afrin'de yaşanan olaylardan ötürü Türk Silahlı Kuvvetlerine önceliğimizi vererek, karides kabuğundan kan durdurucu bez yapmak istiyoruz. Şu anda bez haline getirdik. Üretim aşamasına yaklaşmış bulunuyoruz. Sadece belgelendirme çalışmalarımız kaldı. Çok kısa bir süre içerisinde bu ürünü piyasaya sunmayı düşünüyoruz" ifadelerini kaydetti.
"TAMAMEN MİLLİ DUYGULARLA YAPTIK"
Öztürk, kitosanın 30 ila 60 saniye içerisinde kanı durduran bir özelliğe sahip olduğunu belirterek, "İnsan sağlığına herhangi bir yan etkisi yok, zaten bu ürünlerin analizi yapılarak piyasaya çıkıyor. Tamamen milli duygularla yaptık, bu konuda özellikle Cumhurbaşkanımızın genç girişimciler ve sanayiyle alakalı yaptıklarını görüyoruz. Bu konuda da Cumhurbaşkanımızın desteğini bekliyoruz. Yaptığımız proje ciddi sermaye gerektiriyor. İlk kez Türkiye'de böyle bir proje olacak. Bu zamana kadar literatür aşamasında çalışmalar yaptık. İlk kez ticari anlamda hayata geçirdik, sponsor desteklerini de bekliyoruz" diye konuştu.
"ÖNCELİĞİMİZ TÜRKİYE'DİR"
Kitosan maddesinden elde ettikleri ve tarım alanında kullanılan sıvı solüsyonunu Vietnam ve Portekiz gibi ülkelere sattıklarını da ifade eden Öztürk, "Kitosanın kan durdurucu boyutunda önceliğimiz tabi ki de Türkiye olacak. Bu ürünün gramı ABD'de 1 dolardan başlıyor. Kilogram fiyatı bin 200 dolar. Bizim yaptığımız ürün ün ise kilosu 200 dolar civarında. Fiyat olarak da rekabetçi bir fiyata sahibiz" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.