HT Magazin’de yer alan habere göre, yoğun ilgi gören galada filmin yönetmeni Andaç Haznedaroğlu ve başrol oyuncuları Buğra Gülsoy ile Özge Özpirinçci de hazır bulundu. Filmi üçlüyle birlikte seyreden Antalyalılar, duygusal sahnelerden çok etkilenerek gözyaşlarına boğuldu.

Antalyalıların sıcak ilgisinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Buğra Gülsoy, “Filmde herkes kendi hayatından bir şeyler bulacaktır diye düşünüyoruz” dedi.

Özge Özpirinçci “Filmi her izlediğimde farklı duygular yaşıyorum. Bu benim için çok değerli” diye konuştu.

Andaç Haznedaroğlu

buğra gülsoy

Özge Özpirinçci