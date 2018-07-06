Meteorolojinin geçtiğimiz günlerde Antalya için yaptığı uyarının ardından başlayan sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Kentte, öğle saatlerinde 42 ile 45 derece arasında değişen sıcaklık, dün akşam 34,3 dereceye kadar ulaştı. Bu sıcaklık, aynı gün içerisinde İstanbul’da en yüksek hissedilen 32,6 derecenin üzerinde gerçekleşti. İlerleyen saatlerde 1-2 derecelik düşüşün yaşandığı kentte, nem oranı yüzde 18, deniz suyu sıcaklığı da 27 derece olarak ölçüldü.

Öte yandan meteoroloji verilene göre, Antalya’da mevsim normallerinin 7 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların, pazar gününden itibaren 6-7 derece düşüş göstereceği tahmin ediliyor.





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