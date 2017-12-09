Hafta içinde teknik direktör Leonardo'yla karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Antalyaspor, geçen haftalarda teknik direktör değişikliğine giden ve bu sezon 2. kez göreve Ümit Özat'ı getiren Gençlerbirliği'ni ağırladı. Mücadelenin son dakikaları nefesleri kesti!

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İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin ilk golü 58. dakikada geldi. Son haftaların formda ismi Elvis Manu'nun asistinde Jailton Paraiba attığı golle Gençlerbirliği'ni öne geçirdi.

Ev sahibi ekip, 87. dakikada bir penaltı kazandı. Antalyaspor'da topun başına geçen Deniz Kadah, hata yapmadı ve skoru eşitledi. Mücadelenin son dakikaları adeta bir o kalede bir bu kalede yaşandı. Ancak mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.



ANTALYASPOR: 1 - GENÇLERBİRLİĞİ: 1

STAT: Antalya

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

ANTALYASPOR: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare (Dk. 73 Aydın Karabulut), Celustka, Chico, Sakıb Aytaç, Charles, Yekta Kurtuluş, Vainqueur (Dk. 59 Emre Güral), Maicon, El Kabir, Deniz Kadah,

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Palitsevich, N'Diaye, Murat Duruer, Scekic, Dialo, Zeki Yavru (Dk. 76 Ahmet İlhan Özek), Jailton (Dk. 87 Muric), Manu, Skuletic (Dk. 68 Issah)

GOLLER: Dk. 58 Jailton (Gençlerbirliği), Dk. 88 Deniz Kadah (Penaltıdan) (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 57 N'Diaye, Dk. 64 Ahmet Oğuz, Dk. 87 Jailton (Gençlerbirliği), Dk. 84 Yekta Kurtuluş, Dk. 89 Celustka (Antalyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARIDAN DAKİKALAR

31. dakikada Antalyaspor'un sol kanattan gelişen atağında, ceza sahasına giren El Kabir'in penaltı noktasına yakın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

33. dakikada sağ kanatta kazanılan serbet vuruşu kullanan Yekta Kurtuluş'un ortasında, penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda, top kaleci Hopf'ta kaldı.

37. dakikada Skuletic'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Manu'nun yerden vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Ferhat Kaplan kontrol etti.

40. dakikada Yekta Kurtuluş'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Charles, pasını El Kabir'e çıkardı. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan El Kabir'in gelişine vole vuruşunda, meşin yuvarlağa kaleci Hopf sahip oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

58. dakikada Gençlerbirliği karşılaşmada öne geçti. Sol kanattaki ikili mücadelede Nazım Sangare'den topu kapan Manu, hızla ceza sahasına girdi. Ön kale direğinde kaleci Ferhat Kaplan'la karşı karşıya kalan Manu, topu arka direk hizasındaki Jailton'a çıkardı. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

70. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Emre Güral'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

72. dakikada Maicon'un pasıyla ceza sahasında sol çaprazda topla buluşan El Kabir'in dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Hopf'ta kaldı.

82. dakikada El Kabir'in pasında ceza sahasında sağ çaprazda topla buluşan Maicon'un vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

88. dakikada Antalyaspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Antalyaspor'un sağ kanattan kullandığı taç atışının ardından hakem Alper Ulusoy, Dialo'nun ceza sahasında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Deniz Kadah, kaleci Hopf ile meşin yuvarlağı ayrı köşelere göndererek takımına beraberliği getirdi: 1-1

90+4. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında, sol çaprazda topla buluşan Manu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'ın müdahalesiyle oyun alanına döndü.

90+5. dakikada Sakıb Aytaç'ın sol kanattan ortasında, defanstan seken topla arka direk hizasında buluşan Maicon'un vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

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