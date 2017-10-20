Antalyaspor: 2 - Kasımpaşa: 1 | MAÇ SONUCU

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Paşa, 23. dakikada Murillo ile öne geçti. 43. dakikada Eto'o skoru eşitledi. Bu golde topun çizgiyi geçip geçmediği konusunda itirazlar vardı. İlk yarı 1-1'lik skorla sona erdi.

Sarı kartı bulunan Antalyasporlu Harun, 51. dakikada Kasımpaşa'dan Pavelka'ya sert bir müdahalede bulundu. Bu pozisyonda Kasımpaşa cephesi kırmızı kart beklerken hakem Ümit Öztürk, elini kartlarına götürmedi. 53. dakikada ise Kasımpaşa'dan Murillo, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. 74. dakikada Deniz Kadah, Antalyaspor'u 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Maçta başka gol olmayınca Antalyaspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Antalyaspor puanını 9 yaparken Kasımpaşa 8 puanda kaldı.

Öte yandan Antalyasporlu taraftarların bir bölümü oyunun son anlarında Nasri'yi yuhaladı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

ANTALYASPOR: 2 - KASIMPAŞA: 1

STAT: Antalya

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Osman Gökhan Bilir

ANTALYASPOR: Boffin, Celustka (Dk. 86 Nazım Sangare), Chico, Diego, Musa Nizam, Harun Alpsoy (Dk. 58 Menez), Charles, Maicon, Deniz Kadah (Dk. 81 Danilo), Nasri, Eto'o

KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Popov, Youssef, Omeruo, Veigneau (Dk. 81 Etoundi), Sadiku, Pavelka, Mensah (Dk. 78 Neumayr), Murillo, Trezeguet, Rangel (Dk. 58 Hasan Bilal)

GOLLER: Dk. 23 Murillo (Kasımpaşa), Dk. 44 Eto'o, Dk. 75 Deniz Kadah (Antalyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 53 Murillo (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Dk. 8 Harun Alpsoy, Dk. 66 Charles, Dk. 83 Musa Nizam, 90+3 Chico (Antalyaspor), Dk. 11 Rangel, Dk. 80 Veigneau, Dk. 90+2 Popov (Kasımpaşa)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

Maçın 7. dakikasında Nasri'nin verdiği ara pasıyla ceza sahasına giren Deniz Kadah, kaleci Ramazan Köse ile karşı karşıya kaldı. Deniz'in şutunda Ramazan'dan dönen topu, savunma tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.

23. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ceza sahası dışından Trezeguet'in sert şutunda yatarak topu kontrol etmeye çalışan kaleci Boffin'den meşin yuvarlak sekti. Seken topu ceza sahası içinde tamamlayan Murillo, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

28. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Harun Alpsoy'un vuruşunda, kaleci Ramazan Köse ön direkte topu kornere tokatlamayı başardı.

32. dakikada Mensah'ın ceza sahası dışından vuruşunda, top kaleci Boffin'de kaldı.

34. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Charles'ın vuruşunda, kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

44. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Nasri'nin kullandığı korner atışında ön direkte savunmadan seken topa Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlağa kaleci Ramazan Köse müdahale etti. Dönen topu arka direkte kafayla tamamlayan Eto'o'nun vuruşunda, kaleci Ramazan Köse'nin müdahalesine rağmen meşin yuvarlak çizgiyi geçerek filelere gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

53. dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Defanstan atılan topa hareketlenen Deniz Kadah'a orta sahanın sağında faul yapan Murillo'ya hakem Ümit Öztürk önce ikinci sarı kartı, ardından kırmızı kartı gösterdi. Murillo, ilk sarı kartını da 43. dakikada görmüştü.

55. dakikada Nasri'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Harun Alpsoy'un vuruşunda, top kaleci Ramazan Köse'de kaldı.

72. dakikada Musa Nizam'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Eto'o'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

75. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Eto'o'nun yerden pasında ön direkte topla buluşan Maicon, meşin yuvarlağı penaltı noktası hizasındaki Deniz Kadah'a çıkardı. Deniz Kadah'ın gelişine yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'nin solundan ağlarla buluştu: 2-1.

90. dakikada ani gelişen Kasımpaşa atağında ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Trezeguet'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşma Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.