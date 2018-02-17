SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor, Kayserispor'u konuk etti.
İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 60. dakikasında Antalyaspor, Emre Güral'ın golüyle 1-0 öne geçti.
80. dakikada Umut Bulut'un golüyle skoru 1-1 yapan Kayserispor, 88. dakikada Doukara'nın golüne engel olamayınca skor 2-1 oldu.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Antalyaspor 2-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.
ANTALYASPOR: 2 - KAYSERİSPOR: 1
STAT: Antalya
HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil
ANTALYASPOR: Ferhat Kaplan, Celustka, Djourou, Diego, Sakıb Aytaç, Nazım Sangare (Dk. 83 Jevtovic), Charles (Dk. 90 Vainqueur), Deniz Kadah, Hakan Özmert, Emre Güral (Dk. 81 Yekta Kurtuluş), Doukara
KAYSERİSPOR: Lung, Sapunaru, Kucher, Kana Bıyık (Dk. 46 Levent Gülen), Atila Turan (Dk. 55 Güray Vural), Badji, Şamil Çinaz, Mendes, Deniz Türüç, Varela (Dk. 64 Kravets), Umut Bulut
GOLLER: Dk. 60 Emre Güral, Dk. 88 Doukara (Antalyaspor), Dk. 80 Umut Bulut (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Dk. 19 Celustka, Dk. 35 Hakan Özmert, Dk. 40 Nazım Sangare (Antalyaspor), Dk. 48 Atila Turan (Kayserispor)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
3. dakikada soldan gelişen Antalyaspor atağında Sakıb Aytaç'ın ortasında, ceza sahasında topla buluşan Doukara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
8. dakikada Atila Turan'ın kaleyi cepheden gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, Ferhat Kaplan topu kornere gönderdi. 13. dakikada Badji'nin yaptığı hatayla topla buluşan Deniz Kadah, ceza sahasına girip, şutunu çekti. Kaleci Lung'dan dönen topu Şamil Çinaz uzaklaştırdı.
19. dakikada sol kanattan ilerleyen Emre Güral'ın ortasında, arka direkte topla buluşan Doukara'nın yaptığı vuruşta, kaleci Lung iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
32. dakikada Nazım Sangare'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Celustka, sağ çaprazdan şut çekti. Kaleci Lung'un çıkardığı topu, savunma uzaklaştırdı.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
60. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Nazım Sangare, ceza sahası içine girip sağ çaprazdan kaleye şut çekti. Kaleci Lung'un uzaklaştırmak istediği ancak kısa düşen topu takip eden Emre Güral, altıpas içinde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
71. dakikada sağ kanattan Emre Güral'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası dışında topla buluşan Charles, altıpas içine hareketlenen Deniz Kadah'a pas verdi. Deniz Kadah'ın şutunda top, yan ağlarda kaldı.
80. dakikada konuk ekip, eşitliği yakaladı. Şamil Çinaz'ın kafa pasıyla ceza sahasında topla buluşan Umut Bulut'un şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
88. dakikada ceza sahası içine gönderilen ve Doukara'nın göğsüyle indirdiği topu kontrol eden Jevtovic, Doukara'ya pas verdi. Doukara, ceza alanı içinde sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.
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