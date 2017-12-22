Antalyaspor 5 hafta sonra ilk kez 3 puanla tanıştı.

Maça hızlı başlayan konuk ekip, Vagner Love'ın golüyle 21. dakikada durumu 1-0'a getirdi. Antalyaspor ise bu golden sonra Alanyaspor kalesine daha sık gitmeye başladı ve dakikalar 31'i gösterdiğinde Emre Güral'la skoru eşitledi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirledi.

İkinci yarının başında dakikalar 51'ken Deniz Kadah sahneye çıktı ve Antalyaspor maçta ilk kez öne geçti. Deniz Kadah'ın skoru 2-1 yapan golünde asist Sakıb Aytaç'tan geldi. Maçın 84. dakikasında Emre Güral bir kez daha sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. Bu golde de asist Deniz Kadah'tan geldi.

Antalyaspor 5 haftalık galibiyet hasretine Alanyaspor karşısında son verdi ve bu 3 puanla birlikte 16. sıraya tırmanıp, puanını 14 yaptı. Alanyaspor ise 13. sırada ve 18 puanda haftayı kapattı.

STAT: Antalya

HAKEMLER: Serkan Çınar, Süleyman Özay, Mehmet Cem Hanoğlu

ANTALYASPOR: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Chico, Diego, Sakıb Aytaç, Charles (Dk 79 Yekta Kurtuluş), Vainqueur (Dk. 88 Harun Alpsoy), Maicon, Deniz Kadah, El Kabir, Emre Güral (Dk. 90 Musa Nizam)

ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Gassama (Dk. 61 Cenk Ahmet Alkılıç), Fofana, Tzavellas, Nsakala, Maniatis (Dk. 79 Emre Nefiz), Taha Yalçıner, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Junior Fernandes (Dk. 61 Yusuf Serdar Çoban), Vagner Love

GOLLER: Dk. 22 Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 32 ve 84 Emre Güral, Dk. 51 Deniz Kadah (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 35 Nazım Sangare, Dk. 38 El Kabir, Deniz Kadah (İlk yarı bittikten sonra), Dk. 85 Emre Güral, Dk. 90 Yekta Kurtuluş (Antalyaspor), Dk. 40 Efecan Karaca, Dk. 72 Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor)

MAÇTAN POZİSYONLAR

13. dakikada konuk ekip, gole yaklaştı. Aytemiz Alanyaspor'un ceza sahasına yakın bir noktada, sağ kanatta kazandığı serbest vuruşu kullanan Emre Akbaba'nın şutunda, top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

20. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Emre Güral'ın pasıyla topla buluşan Deniz Kadah, ceza sahası sol çaprazından kaleye şut çekti. Kaleci Haydar Yılmaz, iki hamlede topu kontrol etti.

22. dakikada Aytemiz Alanyaspor, golü buldu. Emre Akbaba'nın uzun pasında topla buluşan Vagner Love, ceza sahasına girip karşı karşıya kaldığı savunma oyuncusuna rağmen topu soluna çekip, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

28. dakikada Aytemiz Alanyaspor, bir kez daha gole yaklaştı. Konuk ekibin sağ kanattan gelişen atağında, Gassama ceza sahası içindeki Junior Fernandes'i topla buluşturdu. Fernandes'in şutunda meşin yuvarlak, defans oyuncusuna çarpıp kornere çıktı.

32. dakikada Antalyaspor, skorda eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekibin orta alanda gelişen atağında El Kabir'in pasıyla topla buluşan Emre Güral, ceza alanı önünden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

51. dakikada ev sahibi ekip, öne geçti. Antalyaspor'un gelişen atağında Sakıb Aytaç, soldan ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktasının önünde topla buluşan Deniz Kadah, bekletmeden ayağının içiyle şık bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

56. dakikada Emre Güral'ın pasında topla buluşan El Kabir, ceza sahasına girip kaleye şut çekti. Kaleci Haydar Yılmaz'ın yüzüne çarpan top, kornere çıktı.

60. dakikada ev sahibi ekibin atağında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sakıb Aytaç'ın şutunda, kaleci Haydar Yılmaz'ın tokatladığı ve kısa meşin yuvarlak, El Kabir'in önünde kaldı.Bu oyuncunun altıpas önünde şutunda top, Gassama'ya çarpıp kornere gitti.

64. dakikada Maicon'un pasıyla topla buluşan Emre Güral'ın, ceza sahası yayının sağından kaleye şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.

68. dakikada Charles'in pasında topla buluşan El Kabir'in, ceza sahası dışında sağ çaprazda düzgün şutunda kaleci Haydar Yılmaz, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

73. dakikada gelişen atakta El Kabir, sol kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda kaleci Haydar Yılmaz, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

82. dakikada sol kanattan ilerleyen Sakıb Aytaç, ceza sahasına girip altı pasın solundan kaleye şut çekti. Kaleci Haydar Yılmaz'dan dönen topa Maicon dokundu. Meşin yuvarlak auta çıktı.

84. dakikada Antalyaspor üçüncü golü buldu. Deniz Kadah, sol kanattan ceza sahasına girip kaleye şut çekmek istedi. Altıpasın önünde topla buluşan Emre Güral, takımını iki farklı üstünlüğe taşıyan, kendisinin de ikinci golünü kaydetti: 3-1

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Antalyaspor: 3 - Alanyaspor: 1

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