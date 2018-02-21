Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de görev yapan bir uzman çavuşun Antalyaspor'dan imzalı forma talep etmesi, kulüp tarafından karşılıksız bırakılmadı. Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ve futbolcular, kamera karşısına geçerek uzman çavuşa mesaj yolladı ve forma hediye etti.

Hamza Hamzaoğlu, "Savaş kardeşim, merhaba. Kardeşin aracılığıyla kulübümüzden imzalı forma talebinde bulunmuşsun. Futbolcularımızın hepsinden imza istemişsin. Biz sana formayı tabii ki göndereceğiz ancak görevin bittiğinde inşallah forma ile seni bekliyoruz, hep beraber imzalayacağız. Şu anda Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli bulunuyorsun, çok önemli bir görevdesiniz. Seni ve diğer bütün Mehmetçiklerimizi, komutanlarımızı saygıyla selamlıyoruz. Bu vatan size minnettar." ifadelerini kullandı. Video, Hamzaoğlu ve arkasında bulunan futbolcuların "Kalbimiz Mehmetçikle" sözleriyle tamamlandı.

FORMA KİLİS'E GÖNDERİLDİ

Kırmızı-beyazlı kulübün formayı uzman çavuşa teslim edilmesi üzerine Kilis'teki jandarma karakoluna gönderdiği kaydedildi. Hamzaoğlu'nun görüntüde anlattığı gibi formayı imzalamayan futbolcular, uzman çavuşun Afrin'deki görevini tamamlamasının ardından kulübe yapacağı ziyarette formayı imzalama sözü verdi.

Antalyaspor'un sosyal medyada paylaştığı görüntü kısa sürede yoğun ilgi gördü.