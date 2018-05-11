Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 33. hafta açılış maçında Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Antalyaspor, evinde Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Karşılaşma öncesinde futbolseverler maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını sorguluyor. Peki Antalyaspor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılığını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak. Saat 20:00'de başlayacak olan karşılaşma canlı olarak beIN SPORTS 1 kanalından izlenebilecek.

Turuncu-lacivertliler, 33. haftaya 66 puan ve averajla Fenerbahçe'nin gerisinde üçüncü sırada girdi. Son maçında Gençlerbirliği'ni mağlup ederek ligde kalma yolunda önemli bir avantaj yakalayan Antalyaspor ise 38 puanla 12. sırada haftaya başlıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Başakşehir evinde 4-1 kazanmıştı.

Antalyaspor ve Başakşehir arasındaki son 10 maçta iki takım da dörder galibiyet aldı. İki maç ise berabere sonlandı.

Antalyaspor, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Başakşehir, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Antalyaspor, oynadığı son 5 maçta 5 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.

Başakşehir, oynadığı son 5 maçta 9 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.

Başakşehir'in bu sezon ligde aldığı 9 mağlubiyetin 8'i deplasmanda.

Abdullah Avcı yönetimindeki Başakşehir, 66 puanla ligde 3. sırada yer alıyor.

Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Antalyaspor, 38 puanla 12. sırada yer alıyor.

BAŞAKŞEHİRLİ ARDA TURAN'A TARİHİ CEZA

Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), Medipol Başakşehirli oyuncu Arda Turan'a Sivasspor maçında hakeme yönelik saldırı nedeniyle 16 maç men cezası verdi.

Ayrıca Başakşehirli Mossoro'ya da 4 maç men cezası verildi.