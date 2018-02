Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, kulüp düzenli gelire ulaştıktan sonra borçları yavaş yavaş ödeyeceklerini söyledi.

Antalyaspor'un mali yapısıyla ilgili değerlendirmede bulunan Arıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi niyetlerle Nasri ve Menez gibi transferler yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Nasri ve Menez, gerçekten yıldız futbolcular. Olmayınca olmuyor. İstediğimiz sonuçları alamadık. Sportif anlamda da başarı gelmeyince ekonomik anlamda da bir takım zorluklar yaşadık. Ama onursal başkanımız Menderes Türel, gerçekten her anlamda arkamızda, yanımızdaydı. Ona teşekkür ediyorum. Yeni yönetim göreve geldikten sonra yaklaşık 25 milyon liralık bir ödeme yaptık. Menderes Türel başkanın katkılarıyla bu ödemeler yapıldı. Öncelikle var olan borçları bir düzene koymak istiyoruz. Bu anlamda iki projemiz var."

Antalyaspor'un düzenli bir gelire kavuşacağını dile getiren Arıcı, "Antalyaspor batmaz, Antalya halkı buna izin vermez ama ciddi anlamda borcumuz olduğunu biliyoruz." dedi.

HEDEFTE OSMANLISPOR VAR

Süper Lig'de geçen sezon Avrupa Kupalarına katılmayı kıl payı kaçırarak, tarihinin en başarılı sezonunu yaşayan Akdeniz ekibi Antalyaspor, bu yıl ise kümede kalma mücadelesi veriyor.

Sezonun ilk yarısını 17 puanla 15. sırada tamamlayan kırmızı beyazlılarda, görevinden ayrılan Brezilyalı teknik direktör Leonardo Araujo'nun ardından takımın başına geçen Hamza Hamzaoğlu ile birlikte çıkışa geçti.

Ligin ikinci yarısının ilk beş maçında 2 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 24 puana ulaşan Antalyaspor, 23. haftada deplasmanda oynayacakları Osmanlıspor karşısında da galibiyet alarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

DÜŞME BARAJI 34-38 PUAN ARASI

Basın sözcüsü Arıcı, Kayserispor karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, 6 puanlık bir maç oynadıklarını vurguladı.

Hem puan hem de futbolcuların ve teknik ekibin moralleri açısından çok önemli bir haftayı kayıpsız atlattıklarını ifade eden Arıcı, şöyle konuştu:

"Osmanlıspor karşılaşması da çok zorlu olacak. Çünkü Osmanlıspor da bizim gibi zor durumda. Biz onlara göre biraz daha rahat olsak da üç puanlı sistemde her an her şey değişebilir. Bir sonraki hafta Sivasspor maçına daha moralli girmek istiyoruz. O yüzden maça 3 puan için çıkacağız. Takımda moraller çok iyi. Geçen maçta Maicon kart cezalısıydı, cezası bitti. O da oynayacak ve inşallah bu maçtan üç puanla döneceğiz."





Hesaplarına göre düşme barajının 34-38 puan arasında olacağını ifade eden Arıcı, bu nedenle Osmanlıspor karşılaşmasında alınacak bir galibiyetle puanlarının 27'ye ulaşacağını belirtti. Arıcı, böylece düşme potasından uzaklaşarak daha rahat hissedeceklerini söyledi.

11 FUTBOLCUYLA YENİ SÖZLEŞME

Arıcı, transfer döneminin son günlerinde Doukara ve Hakan Özmert'i kadrolarına kattıklarını anımsatarak, her iki futbolcunun da takıma çok faydalı olduğuna dikkati çekti.

Forvet oyuncusu Doukara'nın teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun uzun zamandır takip ettiği bir futbolcu olduğunu vurgulayan Arıcı, "Doukara bizim için çok kıymetli bir futbolcu. Ondan daha fazla verim alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Yeni yönetimin göreve başlamasının üzerinden yaklaşık 1,5 ay geçtiğini vurgulayan Arıcı, önümüzdeki sezonun planlamasına başlamadan önce sözleşmesi bitecek futbolcularla masaya oturacaklarını söyledi. Arıcı, görüşmelere yakında başlayacaklarını dile getirerek, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 11 futbolcularıyla birkaç hafta içinde sözleşme yenilemiş olacaklarını belirtti.