Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ağladı seçim kararı açıkladı - Antalyaspor seçime gidiyor!

DHA'da yer alan habere göer Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını açıkladı. Öztürk, toplantının sonunda gözyaşlarını tutamayarak salondan ayrıldı.

Kongrenin zamanının önümüzdeki günlerde belli olacağı belirtildi.

Antalyaspor bu sezon Jeremy Menez, Samir Nasri, William Vainqueur ve Maicon gibi önemli transferlere imza atmıştı.

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Ali Şafak Öztürk