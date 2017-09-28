Antalyaspor'da Leonardo, ilk kez takımı çalıştırdı

Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında Osmanlıspor'u 3-0 yenerek ilk galibiyetini alan Antalyaspor'da Sivasspor maçının hazırlıkları tamamlandı.

Akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılan antrenmanda yeni Teknik Direktör Leonardo Aroujoi takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Brezilyalı teknik adam Alt Yapı Sorumlusu David Badia ve yardımcılarıyla Sivasspor maçının 11'ini belirledi. Yapılan antrenman 20'nci dakikadan sonra basın mensuplarına kapatıldı. Leonardo, antrenmanın geri kalanının basına kapalı olduğunu ve basın mensuplarının görüntü almamasını istedi.

20 dakikadan sonra basına kapatılan antrenmana kırmızı-beyazlılar koşuyla başladı. Koşunun ardından ısınma hareketleri yapan oyuncular antrenmanı taktik maçla tamamladı. Akdeniz ekibi Antalyaspor'da sakatlıkları bulunan Salih Dursun antrenmana katılmazken, Zeki Yıldırım takımdan ayrı salonda çalıştı. Öte yandan Osmanlıspor maçında çift sarı karttan kırmızı kart gören Yekta Kurtuluş Sivasspor ile oynanan maçta takımdaki yerini alamayacak.



Antalyaspor, cumartesi günü saat 14.00'de oynanacak maç için yarın öğlen saatlerinde hava yoluyla Sivas'a hareket edecek.