Antalyaspor'da Rıza Çalımbay dönemi bitti - Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Fabio Capello mu?

Samuel Eto’o’lu kadrosunu, Samir Nasri ve Jeremy Menez gibi yıldızlarla takviye ederek yeni sezona giren ancak beklentilerin uzağında kalan Antalyaspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay dönemi bitti.

Kulübün internet sitesinden yapılan "Teşekkürler Rıza Çalımbay" başlıklı duyuruda, "Geçtiğimiz sezon göreve gelen teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Kendisine, bugüne kadar kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor yaşantısında başarılar dileriz." denildi.

Ligde ilk 5 haftada 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Akdeniz ekibi, 3 puanla 16. sırada yer alıyordu. Geçtiğimiz günlerde Nasri ile yaşadığı krizle de gündeme gelen Çalımbay’ın yakın çevresine “Geçen sezon kulüp rekorları kırdık. 5 maçlık kredi

olur mu?” sözleriyle sitem ettiği öğrenildi.

CAPELLO VE ZACCHERONİ İDDİASI

Öte yandan Antalya yeni hoca için çalışmalara başladı. Kırmızı-Beyazlılar’ın ünlü İtalyan çalıştırıcı Fabio Capello ile Alberto Zaccheroni’yi gündemine aldığı, yerlilerden ise Mehmet Özdilek ile Ertuğrul Sağlam isimlerinin konuşulduğu bildirildi.