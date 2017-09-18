Antalyaspor'da Rıza Çalımbay'la yollar ayrıldı

Bu yaz yaptığı Jeremy Menez, Samir Nasri, William Vainqueur gibi transferlerle büyük ses getiren Antalyaspor, lige iyi başlayamadı... BeIN SPORTS'un haberine göre; Süper Lig'de oynadığı ilk 5 maçta galibiyet çıkaramayan ve sadece 3 puan toplayabilen kırmızı-beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay istifa etti!

Fanatik'te yer alan habere göre Rıza Çalımbay, ayrılık kararını yarın basın toplantısında açıklayacak. Ali Şafak Öztürk yönetimi, Rıza Çalımbay'ın yerine gelebilecek isimler hakkında bir toplantı gerçekleştirecek. Yeni teknik direktörün en kısa zamanda açıklanması bekleniyor.

Süper Lig'de bu sezon daha önce Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ve Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun görevlerinden ayrılmıştı. Rıza Çalımbay, ligde görevinden ayrılan 4. hoca oldu.

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Rıza çalımbay