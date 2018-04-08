Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ilk kez art arda 3 galibiyet almayı başardı.
Ligin 26. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2, 27. haftada sahasında Bursaspor'u 2-0 ve 28. haftada dış sahada Kardemir Karabükspor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran kırmızı-beyazlılar, bu sezon ilk kez art arda 3 maçtan galibiyetle ayrıldı.
Akdeniz ekibi, Kardemir Karabükspor galibiyetiyle puanını 34'e yükselterek, sezonun bitimine 6 hafta kala az da olsa rahatladı.
Ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyeti bulunan Antalyaspor, rakip fileleri 35 kez havalandırdı, kalesinde ise 48 gol gördü.
Kardemir Karabükspor maçında bir gol kaydeden Antalyaspor'un en skorer ismi Deniz Kadah, forma giydiği 21 müsabakada 9 gole ulaştı.
ARICI: ALINAN 3 PUAN İNANILMAZ GÜZEL
Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kardemir Karabükspor'u deplasmanda mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Ligde son iki maçta aldıkları galibiyetlerin moraliyle Kardemir Karabükspor karşısına çıktıklarını aktaran Arıcı, "Kardemir Karabükspor karşısında alınan üç puan inanılmaz güzel. Takımımızda moraller çok iyi." diye konuştu.
Arıcı, artık gelecek hafta konuk edecekleri Atiker Konyaspor maçını düşünmeye başladıklarını vurgulayarak, bu müsabakanın sezonun en önemli karşılaşması haline geldiğini belirtti.
Rakiplerinin de düşme potasından kurtulmaya çalıştığını kaydeden Arıcı, "Atiker Konyaspor karşısında galibiyet alırsak, ligde kalmayı hemen hemen garantileyeceğiz. O yüzden tüm Antalyalıları, tribünde takımlarını desteklemeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.
Arıcı, Atiker Konyaspor maçından galibiyetle ayrılmaları durumunda, gelecek sezonun planlamalarına başlayacaklarını dile getirdi.
"HAMZA HOCA GELDİKTEN SONRA ANTALYASPOR TOPARLANDI"
Cumhur Arıcı, takımlarının sezon başında büyük hedeflerle lige başladığını belirterek, daha sonra yaşanan sıkıntılar sonucunda alınan kötü sonuçlarla iki kez teknik direktör değişikliğine gittiklerini hatırlattı.
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun göreve gelmesinin ardından takımda huzurun yeniden sağlandığını aktaran Arıcı, "Devre arasında Nasri, Menez ve her ne kadar gitmesini istemesek de Eto'o'nun gitmesi, takım adına iyi oldu. Hamza hoca geç saatlere kadar kulüpte mesai yaparak, takımı bulunduğu durumdan kurtarmaya çalıştı. Takımda denge ve disiplini sağladı. Hamza hoca geldikten sonra Antalyaspor toparlandı." diye konuştu.
Arıcı, sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuların hemen hemen tümünün takımda kalmasını istediklerini, kulübün ekonomik olarak zor zamanlarında oyuncuların sıkıntı çıkartmayarak destek verdiğini söyledi.
Kulübün ekonomik olarak toparlandığını vurgulayan Arıcı, futbolculara alacaklarının zamanında ödendiğini sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.