Antalyaspor'dan Nasri'ye 2 milyon euro bonus!

Samir Nasri'nin kazanacağı ücret dudak uçuklatmaya devam ediyor...
Lige istediği başlangıcı yapamayan Antalyaspor, 4 haftayı 3 beraberlik 1 mağlubiyetle tamamladı. Antalyaspor'un kazandığı puanlarda kadrosundaki yıldız futbolcular Nasri ile Eto'o, büyük katkı sağladı. Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında kırmızı beyazlı forma ile ilk maçına çıkan Nasri, takımına beraberliği kazandıran golle taraftarın gönlünü kazandı. Fransız yıldız, sakatlığı nedeniyle Galatasaray karşılaşmasında forma giyemedi. 16 milyon Euro piyasa değeri ile Süper Lig'in en pahalı futbolcusu unvanının sahibi Samir Nasri, göstereceği performansla hem kendi hem kulübü kazanacak.
Samir Nasri'ye Antalyaspor yıllık 4 milyon Euro + bonus ödeyecek. Fransız futbolcu sözleşmesi gereği attığı her golde 1 puan, asistlerde yarım puan kazanacak. Kazanacağı bonuslarla 10 puanda 250 bin Euro, 15 puana ulaştığında 250 bin Euro, 20 puanda ise 350 bin Euro daha elde edecek.
Nasri, forma giyeceği her 10 maç için 500'er bin euro, kırmızı beyazlı kulübün UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hak kazanması halinde 350 bin Euro'nun sahibi olacak. Yıldız futbolcuyla yapılan anlaşmada, 2 milyon Euro imza parasının yarısı da gelecek yıl ödenecek. Samir Nasri, Evkur Yeni Malatyaspor maçında attığı golle 1 puan kazanarak 50 bin Euro bonusu hanesine yazdırdı. Avrupa kupalarına katılmayı isteyen Antalyaspor'a büyük umutlarla transfer edilen Samir Nasri'nin, bu sezon en az 20 maçta forma giyip atacağı gollerle yıllık kazancı yaklaşık 7 milyon euroya ulaşacak.
- Samir Nasri - Antalyaspor
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