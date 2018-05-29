Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut ve yönetim kurulu üyeleri, bir otelde düzenlenen iftarda gazetecilerle bir araya geldi.

Kulübün ekonomik yapısı hakkında gazetecilere bilgi veren Bulut, Antalyaspor'a zor bir dönemde göreve geldiklerini vurguladı. Yönetim olarak gövdelerini taşın altına koyduklarını dile getiren Bulut, "10 Ocak'ta genel kurul yaptık. Ciddi borç yüküyle karşı karşıya kaldık. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Yorulduk demedik. İçinde bulunduğumuz zor durum bizi daha da hırslandırdı. Antalya'ya bir borcumuz vardı. Daha çok çalışarak bu borcu ödemek istiyorduk. Borç yükü hala var. Kulüp ciddi sıkıntı içinde, sıkıntılarımız geçmedi. Borcu yönetmeye çalışıyoruz. Gelirlerimizin bir çoğu temlikte. Temliği çözmeye çalışıyoruz. Geçen yönetimdeki arkadaşlar kredileri, şahsi kefaletle almış son derece iyi niyetli, transferler yapılmış ama bazı ufak hatalar olmuş" diye konuştu.





''200 MİLYON BORÇ VAR''

Göreve geldiklerinde kulübün 205 milyon lira ana para 115 milyon lira da faiz borcu olduğunu anlatan Bulut, şunları söyledi:

"Borcumuz şu anda ana para 200 milyon lira. Faiz de 103 milyon liraya düştü. Yönetim olarak çok ciddi tasarruf tedbiri aldık. Kemer sıkma politikasını çok iyi uyguladık. Eto'o, Menez, Nasri, Sandro gibi futbolcularla yol ayrımından sonra 42 milyon lira tasarrufumuz oldu. Nakit girdisi 30 milyon 500 bin yayın geliri, 11 milyon reklam geliri, 3 milyon Spor Toto isim hakkı geliri 3.5 milyon diğer gelirler. Yönetimimizdeki arkadaşlarımızın kasa faydası 16 milyon lira, 1.5 milyon gişe geliri sağlandı."



FUTBOLCULARA 50 MİLYON ÖDEME

Futbolculara yakın zamanda 50 milyon lira ödeme yapılması gerektiğine dikkati çeken Bulut, göreve geldikten sonraki süreçte 17 milyon 520 bin lira kredi borcu, futbolculara 36 milyon 800 bin lira maaş ödendiğini ifade etti. 2.5 milyon lira sigorta ve vergi borcu, eski futbolculara da fesih bedelleri olarak 5 milyon ödeme yaptıklarını anlatan Cihan Bulut, tasarruf tedbirlerini önemsediklerini vurguladı. Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sportif faaliyetlerde başarı önemli ama küçülerek tasarruf tedbirleri maksimum önemseyerek borçlarımızı yapılandırmaya çalışıyoruz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Uçmamaya çalışıyoruz. Biliyoruz ki bir gün buradan gideceğiz. Hiç gitmeyecek gibi çalışıyor yarın gidecek gibi de kulübümüze 7/24 hizmet yapıyoruz. Ödeme günlerinde gecenin 3'ündü 'ünce uyku tutmuyor kalkıyorum."