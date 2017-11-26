Antalyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle - Antalyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşıyor. Geçen hafta Demir Grup Sivasspor'u 4-1'le geçen sarı-lacivertliler, 3 haftalık beraberlik serisine son vermişti. Fenerbahçe, uzun süredir kazanamadığı Antalya deplasmanında 3 puan alarak galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Ligde geride kalan 12 haftalık bölümde 20 puan toplayan ve lider Galatasaray'ın (maç fazlasıyla) 9 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, zirve yarışından uzak kalmamak için Antalya'dan kayıpsız dönmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Leonardo Araujo yönetimindeki Antalyaspor ise haftaya 13 puanla 14. sırada girdi. Ligde son iki maçında yenilmeyen Akdeniz temsilcisi, geçen hafta Atiker Konyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Antalyaspor, seyircisi önünde oynadığı son 2 iç saha maçında ise puan kaybı yaşamadı.

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ANTALYASPOR - FENERBAHÇE

STAT: Antalya

HAKEM: Mete Kalkavan

SAAT: 19.30

YAYIN: beIN SPORTS 1

SAKATLAR: Danilo, Salih Dursun, Zeki Yıldırım, Yusuf Çelik, Sandro, Djourou, Menez (Antalyaspor)

ANTALYASPOR: Ferhat, Celustka, Chico, Diego, Sakıb, Vainqueur, Charles, Maicon, Nasri, Deniz, Eto'o

TEKNİK DİREKTÖR: Leonardo Araujo

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Aatıf, Janssen

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

AYKUT KOCAMAN: Bir seri yakalamalıyız. Sivas karşısında aldığımız galibiyetin ardından Antalya’yı da bunun için yenmemiz gerekiyor. Hepinizin de bildiği gibi bu sezon üç maç üst üste kazanamadık. Bu şanssızlığımızı kırarsak ligde çok daha iyi yerlere geleceğiz

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

ISLA, VAN PERSIE VE FERNANDAO KADRODA YOK

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında 3 eksik bulunuyor. Bu oyuncular sakatlıkları nedeniyle değil hazır olmadıkları için kadroya alınmadılar. Osmanlı maçında sakatlandıktan sonra hafta içinde iyileşerek takımla çalışmalara başlayan Mauricio Isla riske edilmedi ve Antalya mücadelesi için kente getirilmedi. Takımla çalışmalara başlayan Robin van Persie ile Jose Fernandao

da yine tam hazır olmadıkları için kadroda bulunmadı.

3 İSİM KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde bu sezon Hasan Ali Kaldırım, Vincent Janssen ve Roman Neustaedter, üçer sarı kart gördü. Bu futbolcular, Antalyaspor maçında forma giyip sarı kart görmeleri durumunda, 14. haftada Ülker Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa maçında görev alamayacak.

KABUS GİBİ DEPLASMAN

Antalyaspor, Fenerbahçe ile Süper Lig’de yaptığı son 3 maçı da kazandı. 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında evindeki müsabakada 4-2 galip gelen Kırmızı-Beyazlı ekip, geçen sezon ise Antalya ve İstanbul’da 1-0’lık sonuçlarla 3 puana ulaştı.



Buna karşılık Fenerbahçe, son iki randevuda puansız ayrıldığı Antalya deplasmanında toplamdaki galibiyet sayısında rakibine üstünlük kurdu. Rakibiyle Antalya’da yaptığı 21 maçın 10’unu kazanan Kanarya 6 karşılaşmada berabere kaldı, 5 kez

de sahadan yenik ayrıldı. Antalya’da Fenerbahçe 28, ev sahibi ekip 20 gol attı.

43. RANDEVU

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'de 43. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 42 maçın 28'ini Fenerbahçe, 7'sini Antalyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sona erdi. Fenerbahçe'nin 77 golüne, Akdeniz temsilcisi 36 golle karşılık verdi. Antalyaspor, Fenerbahçe ile Süper Lig'de yaptığı son 3 maçı da kazandı. 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında evindeki müsabakada 4-2 galip gelen kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezon ise Antalya ve İstanbul'da 1-0'lık sonuçlarla 3 puana ulaştı.

SON 10 MAÇ

2011-2012

Antalyaspor-Fenerbahçe 0 - 0

Fenerbahçe-Antalyaspor 2 - 0

2012-2013

Fenerbahçe-Antalyaspor 1 - 3

Antalyaspor-Fenerbahçe 1 - 2

2013-2014

Antalyaspor-Fenerbahçe 1 - 2

Fenerbahçe-Antalyaspor 4 - 1

2015-2016

Fenerbahçe-Antalyaspor 2 - 1

Antalyaspor-Fenerbahçe 4 - 2

2016-2017

Antalyaspor-Fenerbahçe 1 - 0

Fenerbahçe - Antalyaspor 0 - 1

Antalyaspor Fenerbahçe

Antalyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle