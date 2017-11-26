Antalyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle - Antalyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşıyor. Geçen hafta Demir Grup Sivasspor'u 4-1'le geçen sarı-lacivertliler, 3 haftalık beraberlik serisine son vermişti. Fenerbahçe, uzun süredir kazanamadığı Antalya deplasmanında 3 puan alarak galibiyet serisi yakalamak istiyor.
Ligde geride kalan 12 haftalık bölümde 20 puan toplayan ve lider Galatasaray'ın (maç fazlasıyla) 9 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, zirve yarışından uzak kalmamak için Antalya'dan kayıpsız dönmeyi hedefliyor.
Teknik direktör Leonardo Araujo yönetimindeki Antalyaspor ise haftaya 13 puanla 14. sırada girdi. Ligde son iki maçında yenilmeyen Akdeniz temsilcisi, geçen hafta Atiker Konyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Antalyaspor, seyircisi önünde oynadığı son 2 iç saha maçında ise puan kaybı yaşamadı.
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ANTALYASPOR - FENERBAHÇE
STAT: Antalya
HAKEM: Mete Kalkavan
SAAT: 19.30
YAYIN: beIN SPORTS 1
SAKATLAR: Danilo, Salih Dursun, Zeki Yıldırım, Yusuf Çelik, Sandro, Djourou, Menez (Antalyaspor)
ANTALYASPOR: Ferhat, Celustka, Chico, Diego, Sakıb, Vainqueur, Charles, Maicon, Nasri, Deniz, Eto'o
TEKNİK DİREKTÖR: Leonardo Araujo
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Aatıf, Janssen
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman
ISLA, VAN PERSIE VE FERNANDAO KADRODA YOK
Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında 3 eksik bulunuyor. Bu oyuncular sakatlıkları nedeniyle değil hazır olmadıkları için kadroya alınmadılar. Osmanlı maçında sakatlandıktan sonra hafta içinde iyileşerek takımla çalışmalara başlayan Mauricio Isla riske edilmedi ve Antalya mücadelesi için kente getirilmedi. Takımla çalışmalara başlayan Robin van Persie ile Jose Fernandao
da yine tam hazır olmadıkları için kadroda bulunmadı.
3 İSİM KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde bu sezon Hasan Ali Kaldırım, Vincent Janssen ve Roman Neustaedter, üçer sarı kart gördü. Bu futbolcular, Antalyaspor maçında forma giyip sarı kart görmeleri durumunda, 14. haftada Ülker Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa maçında görev alamayacak.
KABUS GİBİ DEPLASMAN
Antalyaspor, Fenerbahçe ile Süper Lig’de yaptığı son 3 maçı da kazandı. 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında evindeki müsabakada 4-2 galip gelen Kırmızı-Beyazlı ekip, geçen sezon ise Antalya ve İstanbul’da 1-0’lık sonuçlarla 3 puana ulaştı.
Buna karşılık Fenerbahçe, son iki randevuda puansız ayrıldığı Antalya deplasmanında toplamdaki galibiyet sayısında rakibine üstünlük kurdu. Rakibiyle Antalya’da yaptığı 21 maçın 10’unu kazanan Kanarya 6 karşılaşmada berabere kaldı, 5 kez
de sahadan yenik ayrıldı. Antalya’da Fenerbahçe 28, ev sahibi ekip 20 gol attı.
43. RANDEVU
Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'de 43. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 42 maçın 28'ini Fenerbahçe, 7'sini Antalyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sona erdi. Fenerbahçe'nin 77 golüne, Akdeniz temsilcisi 36 golle karşılık verdi. Antalyaspor, Fenerbahçe ile Süper Lig'de yaptığı son 3 maçı da kazandı. 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında evindeki müsabakada 4-2 galip gelen kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezon ise Antalya ve İstanbul'da 1-0'lık sonuçlarla 3 puana ulaştı.
SON 10 MAÇ
2011-2012
Antalyaspor-Fenerbahçe 0 - 0
Fenerbahçe-Antalyaspor 2 - 0
2012-2013
Fenerbahçe-Antalyaspor 1 - 3
Antalyaspor-Fenerbahçe 1 - 2
2013-2014
Antalyaspor-Fenerbahçe 1 - 2
Fenerbahçe-Antalyaspor 4 - 1
2015-2016
Fenerbahçe-Antalyaspor 2 - 1
Antalyaspor-Fenerbahçe 4 - 2
2016-2017
Antalyaspor-Fenerbahçe 1 - 0
Fenerbahçe - Antalyaspor 0 - 1
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