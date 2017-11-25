Süper Lig'in 13. haftasında geçtiğimiz hafta evinde Sivasspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Karşılaşmayı bekleyen futbolseverler, merakla maçın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE

Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada tecrübeli hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılığını Ceyhun Sesigüzel ve Erdem Bayık yapacak. Yarın saat 19:30'da başlayacak olan karşılaşma canlı olarak beIN SPORTS 1 kanalından yayınlanacak.

İki takım arasında oynanan son maçta Antalyaspor deplasmanda 1-0 kazandı.

Antalyaspor ve Fenerbahçe arasında oynanan son 10 maçta Fenerbahçe 5, Antalyaspor 4 kere kazandı. 1 maç berabere bitti.

Antalyaspor, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe, oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.

Antalyaspor, oynadığı son 5 maçta 6 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.

Fenerbahçe, oynadığı son 5 maçta 11 gol attı, 6 gol yedi.

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 5 maçta mağlubiyet almadı.

Antalyaspor, evinde oynadığı son 8 maçta 1 kere mağlup oldu.

Antalyaspor, ligde Fenerbahçe'yle oynadığı son 3 maçı kazandı.

Fenerbahçe, ligde geçen 12 haftada 20 puan topladı ve 6. sırada yer alıyor.

Antalyaspor, ligde oynanan 12 maçta 13 puan topladı ve 14. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de Soldado, geçtiğimiz hafta oynanan Sivasspor maçında oyuna 61. dakikada dahil oldu ve hat-trick yaptı.

Fenerbahçe'de en golcü oyuncu konumunda attığı 4 golle Giuliano bulunuyor.

Antalyaspor'da 6 gol kaydeden Samuel Eto'o, en golcü oyuncu konumunda.

SON MAÇ KADROLARI

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Diego Angelo, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Samir Nasri, William Vainqueur, Chico, Harun Alpsoy, Samuel Eto'o, Maicon, Deniz Kadah

Fenerbahçe: Volkan Demirel, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Mehmet Topal, Nabil Dirar, Giuliano, Josef de Souza, Aatif Chahechouhe, Vincent Janssen

FENERBAHÇE 3 MAÇTIR KAYBEDİYOR

Antalyaspor'la son 2 sezonda oynadığı lig maçlarında yalnızca 1 galibiyet alabilen Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı son 4 maçta kazanamazken, 3 maçtır da sahadan yenilgiyle ayrılıyor. İki takım arasında oynanan son 10 karşılaşmada ise Fenerbahçe 5 kez galibiyete uzanırken, 1 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Akdeniz temsilcisi ise 4 maçta sarı-lacivertliler karşısında galip geldi. Geçtiğimiz sezon ligde oynanan 2 maçta da kırmızı-beyazlılar, 1-0'lık sonuçla galibiyete uzanırken, bir önceki sezon ise Fenerbahçe sahasında 2-1, Antalyaspor da evinde 4-2'lik sonuçlarla kazanmıştı. 2 takım geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da karşı karşıya geldi. Fenerbahçe evinde 4-1 galip gelirken, Antalya'da oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 48 maçta Fenerbahçe'nin 31 galibiyeti bulunurken, 9 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Antalyaspor ise 8 maçta galibiyete uzandı. Antalyaspor, elde ettiği 8 galibiyetin 4'ünü Fenerbahçe ile oynadığı son 10 maçta elde etti. Antalya'da oynanan maçlarda da Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler deplasmanda 11 kez galibiyete uzanırken, 7 maçta eşitlik bozulmadı, 6 mücadeleyi Antalyaspor kazandı.

CEZALI YOK, SAKAT ÇOK

Zorlu karşılaşma öncesinde iki takımda da cezalı isim bulunmuyor. Ancak Antalyaspor'da 4 oyuncunun sakatlıkları var. Salih Dursun, Zeki Yıldırım, Sandro ve Djourou, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek olan isimler.

Fenerbahçe'de ise takımın önemli isimleri Valbuena, Isla ve Janssen'in durumları belirsizliğini koruyor. Hollandalı yıldız Robin van Persie ise uzun süren sakatlığı nedeniyle bu maçta da forma giyemeyecek. Yarın Antalya Stadyumu'nda saat 19.30'da başlayacak olan mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek.

FENERBAHÇE'DE 3 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde bu sezon Hasan Ali Kaldırım, Vincent Janssen ve Roman Neustaedter, üçer sarı kart gördü.

Bu futbolcular, Antalyaspor maçında forma giyip sarı kart görmeleri durumunda, 14. haftada Ülker Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa maçında görev alamayacak.

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