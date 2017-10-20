Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Ligin geride kalan 8 haftasında 8 puan toplayabilen Kasımpaşa, deplasmanda galibiyet yollarını arayacak. Peki, Antalyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ANTALYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor deplasmanına konuk olacak. Antalyaspor-Kasımpaşa maçı 20 Ekim Cuma günü (bugün) saat 20.00'de başlayacak. Antalya Stadyumu'nda Ümit Öztürk'ün düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Öztürk'ün yardımcılıklarını Asım Yusuf Öz ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem ise Serkan Tokat olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan- Popov, Veysel, Omeruo, Veigneau, Trezeguet, Pavelka, Neumayr, Sadiku, Mensah, Rangel

SAKAT: Yok

CEZALI: Emem Eduok

Antalyaspor: Boffin, Celutska, Djourou, Diego, Sakıb, Charles, Yekta, Maicon, Menez, Nasri, Eto'o

SAKAT: Salih

CEZALI: Sandro

KASIMPAŞA GALİBİYET PAROLASIYLA SAHAYA ÇIKACAK

Ligde oynadığı son 4 maçta sadece 1 puan alan ve geçen hafta Demir Grup Sivasspor karşısında ilk iç saha mağlubiyetini yaşayan lacivert-beyazlılar, Antalyaspor karşısında kazanarak kötü gidişe "dur" demek istiyor.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, geride kalan 8 haftada topladığı 8 puanla 14. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmadan puansız ayrılan Leonardo Araujo yönetimindeki Antalyaspor ise 6 puanla 17. sırada bulunuyor.

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