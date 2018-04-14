Atiker Konyaspor karşılaşması öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki son antrenmanda, kırmızı-beyazlı ekip taktik çalıştı.

Akdeniz ekibi, idmanın ardından kampa girdi.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, yaptığı açıklamada, kırmızı-beyazlı taraftarların Atiker Konyaspor maçında tribünleri doldurmasını istedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür eden Arıcı, "Atiker Konyaspor maçını da kazanıp ligdeki çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

Antalya Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Antalyaspor-Atiker Konyaspor karşılaşmasını, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekibin kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Ferhat Kaplan, Boffin, Ozan Evrim Özenç, Diego, Celustka, Yekta Kurtuluş, Musa Nizam, Chico, Charles, Deniz Kadah, Doukara, Nazım Sangare, Harun Alpsoy, Jevtovic, Djourou, Sakıb Aytaç, Emre Güral.