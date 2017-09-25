Antalyaspor Leonardo ile anlaştı

Antalyaspor, yeni teknik direktörünü buldu... A Spor'un haberine göre; Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Akdeniz ekibinin, Leonardo ile anlaştığı belirtildi. 48 yaşındaki Brezilyalı'nın kısa süre içinde resmi imzayı atması bekleniyor.

Daha önce Milan ve Inter'de teknik direktörlük yapan Leonardo, son olarak 2011/2013 yılları arasında Paris Saint-Germain takımında futbol direktörü olarak çalışmıştı.

Leonardo 2010/2011 sezonundan beri teknik direktör olarak görev yapmadı.