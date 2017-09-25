Süper Lig 5. haftada Kayserispor'a misafir olan Antalyaspor deplasmandan mağlubiyet ile ayrılmıştı. Mağlubiyeti telafi etmek isteyen Antalyaspor, 6. haftada evinde Osmanlıspor'u ağırlıyor. Peki Antalyaspor Osmanlıspor maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte maça dair tüm detaylar...

ANTALYASPOR - OSMANLISPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Antalyaspor - Osmanlıspor maçı saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılığını Ekrem Kan ve Erdem Bayık yapacak. Karşılaşma Antalya Stadyumu'nda oynanırken beIN SPORTS1 kanalından canlı izlenebilecek. Demir Grup Sivasspor mağlubiyeti sonrası istifa eden Bülent Uygun'un yerine gelen İrfan Buz yönetiminde ilk kez karşılaşmaya çıkacak.

Geçtiğimiz hafta Kayserispor deplasmanından moralsiz dönen Antalyaspor, evinde galip gelerek moral bulmaya çalışacak.

İki takım Süper Lig'de sekiz kez karşı karşıya geldi . Bu maçlarda taraflar birer galibiyet aldı.

İki takım arasında Süper Lig'de Antalyaspor ev sahipliğinde oynanan dört maç da berabere bitti .

Antalyaspor Süper Lig'de galibiyeti bulunmayan üç takımdan biri konumunda .

Antalyaspor ligde evinde dört maçtır yenilmiyor.

Osmanlıspor Süper Lig'de 11 maçtır galibiyete hasret; bu maçların 10'unda gol yediler .

Osmanlıspor deplasmanda ise beş maçtır galibiyete hasret ; bu maçlarda ortalama 2,4 gol yediler.

Osmanlıspor Galatasaray'ın ardından rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan ikinci takım .

Antalyaspor bu sezon Süper Lig'de en az gol atan takım .

Süper Lig kariyerinde forma giydiği önceki 79 maçta bir gol atan Numan Çürüksu geçtiğimiz hafta Sivasspor karşısında 23 dakikada iki gol attı.

Samuel Eto'o Süper Lig'de Osmanlıspor'a karşı oynadığı üç maçta iki gol attı.

Osmanlıspor'un Süper Lig'de attığı son beş golün üçünde Serdar Gürler'in katkısı bulunuyor.

OSMANLISPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ İRFAN BUZ'DAN AÇIKLAMALAR

İrfan Buz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlıspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Yönetime kendisine güvendikleri için teşekkür eden Buz, Osmanlıspor'u hak ettiği yere taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Buz, başkent ekibinin kaliteli bir kadroya sahip olduğuna dikkati çekerek, futbolcularına güvendiğini vurguladı.

"Osmanlıspor krizden çıkabilecek mi?" sorusuna Buz, "Tabii ki çıkacak. Buradan kesinlikle en kısa zamanda çıkacağız. Çok iyi kadromuz var. Bulunduğumuz konum bize yakışmıyor." yanıtını verdi.

İrfan Buz, Antalyaspor maçıyla ilgili ise "İki takım için önemli bir müsabaka. Kesinlikle iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

SAKAT / CEZALI DURUMU

ANTALYASPOR: Sandro (Sakat) , Zeki Yıldırım ( Sakat) , Salih Dursun (Sakat)

OSMANLISPOR: Engin Bekdemir (Sakat)

EN GOLCÜLER

ANTALYASPOR: Samir Nasri (1), Samuel Eto'o (1), Maicon (1)

OSMANLISPOR: Numan Çürüksu (2), Musa Çağıran (1), Andreas Maxsö (1)

MUHTEMEL KADROLAR

ANTALYASPOR: Ruud Boffin, Diego Angelo, Johan Djourou, Musa Nizam, Ondrej Celustka, Charles, Samir Nasri, William Vainqueur, Jeremy Menez, Maicon, Samuel Eto'o

OSMANLISPOR: Hakan Arıkan, Andreas Maxsö, Anıl Karaer, Avdija Vrsajevic, Koray Altınay, Numan Çürüksu, Josue, Serdar Gürler, Umar Aminu, Sokol Cikalleshi, Souleymane Doukara

Antalyaspor Osmanlıspor

Antalyaspor Osmanlıspor hangi kanalda ve saat kaçta