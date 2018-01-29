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Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu akşam saatlerinde yaşanan üzücü olayla ilgili olarak öncelikle Antalyaspor kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olayın Denizlispor Kulübü ile bir ilgisi bulunmadığını belirtiriz. Kendini bilmez birkaç şahsın gerçekleştirdiği bu kabul edilemez olayı esefle kınıyor, bu zihniyete sahip kişilerin Denizlispor taraftarı olamayacağını bilmenizi istiyoruz. Denizli Emniyet Müdürlüğümüzün bu kabul edilemez eylemi gerçekleştiren şahısları ivedi bir şekilde bulup, gereken işlemleri yapacağından eminiz."