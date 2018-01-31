Konyaspor, Samuel Eto'o'yu renklerine kattığını açıkladı.

Samuel Eto'o ile de bir süredir temas halinde olan Konyaspor, 36 yaşındaki futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Ahmet Baydar da Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Atiker Konyaspor'umuz Samuel Eto'o ile görüşmelerinde mutlu sona ulaştı. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere Konyaspor, geçtiğimiz günlerde Göztepe'nin golcüsü Adis Jahovic'i de kadrosuna katmıştı.

— Atiker Konyaspor (@konyaspor) January 30, 2018

ETO'O MESAJI VERDİ: ''GELİYORUM''



Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı'yla birlikte fotoğraf çektiren ve sonrasında da taraftarlara mesaj veren yıldız golcü, "Konyaspor, ben geliyorum" ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcu bu gece Konya'ya gidecek ve yarın takım kampına katılacak. Eto'o, Galatasaray maçının da kadrosunda yer alacak.

İMZA TÖRENİ YARIN 15.00'TE

Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un transfer gündeminde olan Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o, Konya'ya geldi. Konya Havalimanı'nda Atiker Konyasporlu yetkililerce karşılanan Eto'o'ya, yeşil-beyazlı taraflarlar havalimanında sevgi gösterisinde bulundu. Özel araçla havalimanından ayrılan Eto'o'nun yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda taraftarların önünde sözleşme imzalaması bekleniyor.

ANTALYASPOR VEDA MESAJI YAYINLADI

Samuel Eto'o, Antalyaspor yöneticilerine anlaştığı Atiker Konyaspor'un pazar günü oynayacağı maçta forma giymek istediğini belirtip, takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra Atilla Konuk Tesisleri'nden ayrıldı. Antalyaspor'un internet sitesinde 'Teşekkürler Eto'o', başlıklı veda mesajı yayımladı.



Kamerunlu dünya yıldızı Samuel Eto'o, Antalyaspor ile sözleşmesini karşılıklı feshetti. Antalyaspor Kulübü'nden yapılanı yazılı açıklamada, yıldız futbolcuya teşekkür edildi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teşekkürler Samuel Eto'o. 2015-2016 sezonunda transfer ettiğimiz takım kaptanımız Samuel Eto'o ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Kendisine, bugüne kadar kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor yaşantısında başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.







Antalyaspor'da futbolcularla vedalaşan Eto'o, yöneticilerle yaklaşık 2 saat görüştü. Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, Eto'o'nun Atiker Konyaspor ile anlaştığını belirtti. Görüşmede Eto'o'nun Atiker Konyaspor'a söz verdiğini belirtip, pazar günü oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasında oynamak istediğini anlattığını dile getiren Arıcı, "Eto'o ile anlaşamadık. Sözleşmesini karşılıklı feshettik" dedi.



Eto'o'nun Antalyaspor'dan ayrılmasına kırmızı-beyazlı taraftarlar da sosyal medyada tepki gösterdi. Antalyaspor'un ligde geçirdiği kötü dönemde Eto'o'nun takımı bıraktığı görüşünü savunan taraftarlar, yıldız futbolcuya verilen 'Fahri hemşehrilik' unvanının geri alınmasını talep etti.



Eto'o, Süper Lig'de Antalyaspor formasıyla 76 maçta 44 gol attı. Yıldız futbolcuya geçen yıl Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından fahri hemşerilik unvanı verildi.