Beşiktaş altyapısından yetişen Serdar Özkan, İstanbulspor, Akçaabat Sebatspor gibi takımlarda kiralık olarak oynamıştı. Serdar, daha sonra Beşiktaş ile geçirdiği 3 sezonun ardından kariyerinde sırasıyla Samsunspor, Galatasaray, Ankaragücü, Şanlıurfaspor, Elazığspor, Sivasspor, Eskişehirspor, Antalyaspor ve Gençlerbirliği formaları giymişti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER