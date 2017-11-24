Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo, okul ziyaret etti

Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır'ın da yer aldığı ziyarette teknik direktör Leonardo Araujo burada öğrencilerle voleybol oynadı, öğretmenlere de karanfil dağıttı.

Brezilyalı teknik adam, öğretmenler gününde öğretmen ve öğrencilerle bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu, çocuklara baktıkça kendi çocukluğunu hatırladığını ifade etti.



Leonardo yaptığı konuşmada, geçen dönem Antalya il birincisi olan okul takımına değinerek, "İnanın bana en güzel yaşlarınız bu yaşlar. Öğretmen olmak aynı zamanda koç olmak kolay değil. Voleybol takımının başarısını biliyorum. İmkansızlıklar vardı bu imkansızlıklara rağmen bir takım kuruldu. Kısıtlı imkanlara rağmen kurulan ve başarı kazanan takımın sporcularına öğretmenlerine ve voleybol oynayan öğrencilere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Leonardo ve Tanır'a öğretmenler tarafından gözleme ikram edildi.