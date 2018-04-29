Antalyaspor-Trabzonspor maçı yazar yorumları

Ahmet Ağaoğlu yönetiminin göreve gelir gelmez yaptıkları icraatları değerlendirelim:

1- Transfer yasağını kaldırması büyük işti.

2- Yarın futbolculara yüklü ödeme yapılacak, bu da büyük bir iş olacak.

3- Yardım kampanyası için herkes elini cebine atıyor.

4- Ahmet Ağaoğlu, efsane oyuncuları Beşiktaş’ın hocası Şenol Güneş’e malum süreçte sahip çıktı.

5- Kulüp içinde disiplin sağlandı.

6- 180 kulüp davası için geniş bir çalışma başlatıldı.

7- Şehirle yeniden barış sağlandı.

8- Onur’un yokluğunda Esteban değil, Uğurcan’ı kazanma kararı alındı.

9- Yüksek maliyetli oyuncularla sezon sonu yolların ayrılmasına karar verildi.

10- Ağaoğlu ilk galibiyetini Antalyaspor’a karşı aldı.

Maça gelince...

Antalyaspor küme hattının bir tık üzerindeydi. Trabzonpor ilk 5’te kalıp Avrupa kupalarına katılma hakkını elde etmenin peşindeydi. Kazanınca yerini sağlama aldı. Her iki takım da çok iyi oynadı ve müthiş tempolu bir maç izledik. Trabzonpor’un eski golcüsü Emre Güral dakika 6’da golü atınca Trabzonpor’un afalladığını söylememiz gerekiyor. Sonradan toparlanan Fırtına, Kucka ve Okay’ın harika temposuyla oyunu kontrolü altına aldı. Fakat Antalyaspor’un hakkını yemeyelim ve çok gol kaçırdığını da belirtelim. Genç kaleci Uğurcan Çakır’ın harika oynadığını da söylemeliyiz. Olcay’ın yarattığı penaltıyı kullanan ve gole çeviren Burak Yılmaz’ın beraberliği bulmasıyla daha özgüvenle oynayan Trabzonspor, Yusuf Yazıcı’nın süper golüyle de öne geçince, galibiyet kaçınılmaz oldu. Tebrikler... Not: Burak Yımaz’ın bir de penaltısı verilmedi.