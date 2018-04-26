Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, 28 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacağı duyurulan maçın saat 19.00'a alındığı söyledi. DHA'da yer alan habere göre Antalyaspor yönetimi olarak maç saatinin değiştirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurduklarını kaydeden Başkan Bulut, bu talebin kabul edildiğini açıkladı.

Sıcak hava nedeniyle saat 16.00'da maç oynanmasının zor olduğunu, bu nedenle maç saatinin 19.00'a alınmasını istediklerini vurgulayan Cihan Bulut, "Talebimiz kabul edildi. Biz yönetim olarak üzerimize düşeni yaptık. Artık sıra taraftarımızda. Stadı doldurup 33 bin kişinin tek yürek halinde takımı desteklemesini istiyoruz. Bu maç bizim için çok önemli. Taraftarımızı tribünde görmek istiyoruz" dedi.