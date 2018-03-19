Antalyaspor, Kasımpaşa deplasmanında kazandığı 3 puanla moral buldu. Ligden düşme endişesi yaşayan takımlar arasında yer alan kırmızı beyazlılar, Kasımpaşa maçında sezonun ilk deplasman galibiyetini aldı. Kırmızı beyazlılar ligde son deplasman galibiyetini 9 ay 19 gün önce yine Kasımpaşa karşısında elde etmişti.
KARABÜK VE BURSA MAÇINDA HEDEF 6 PUAN
Antalyaspor'da defansın solunda görev yapan Sakıb Aytaç, Kasımpaşa maçında kazanılan 3 puanla moral bulduklarını söyledi. Puan cetvelinde alt sıralarda yer aldıklarına değinen Sakıb, takımının bundan sonra çıkacağı her maçın final niteliğinde olduğunu belirtti. Rakiplerinin ne yaptıklarına önem vermeden oynadıkları her maçı kazanmak için sahaya çıkacaklarını vurgulayan Sakıb, evinde ağırlayacakları Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacakları Kardemir Karabükspor'u yenmek istediklerini dile getirdi.
'KENDİMİZE GÜVENİYORUZ'
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yaptıkları toplantılar ve futbolcu arkadaşlarıyla görüşmelerinden bahseden Sakıb, iyi bir takım oldukları için kendilerine güvendiklerini ve Antalyaspor'un bu sezon ligden düşme gibi bir durumla karşılaşmayacağının konuşulduğunu anlattı. Takım içerisindeki futbolcuların birbiriyle uyumunun çok iyi olduğuna dikkati çeken Sakıb, ilerleyen haftalarda daha iyi sonuçlar alacaklarına inandıklarını belirtti.
'BİZDE REHAVETE NEDEN OLDU'
Antalyaspor'da ilk görev yaptığı yılda 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmenin sevincini yaşadığını anlatan Sakıb, takımın artan başarılı performansıyla geçen sezonu 5'inci sırada tamamladıklarını hatırlattı. Sakıb, "Geçen sene beşincilik yaşadık. Sonra hem takım hem yönetim olarak biraz yüksekten uçmuş olabiliriz. Bu da bizde rehavete neden oldu. Bu nedenle sıkıntı yaşadık. Antalya'da bir daha böyle sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Bu yıl ligde kalalım önümüzdeki yıllar daha iyi olacak" dedi.
HARUN'UN MİLLİ FORMA SEVİNCİ
Antalyaspor'un orta sahasında görev yapan Harun Alpsoy, Ümit Milli Takım'ın, Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda 23 Mart'ta İsveç, 27 Mart'ta da Malta ile yapacağı 2019 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları aday kadrosunda yer aldı. Genç futbolcu, Ümit Milli Takım'a davet edilmenin yanı sıra Antalyaspor'un Kasımpaşa deplasmanında takımına galibiyeti kazandıran golü atmanın sevincini yaşadığını dile getirdi. Antalyaspor formasıyla ilk golünü attığını belirten Harun, alt sıralardan çıkmak istediklerini söyledi.
'ÜST SIRALARA ÇIKMAK İSTİYORUZ'
Ligde oynayacakları her maçı final olarak gördüklerini dile getiren Harun, "Önümüzde daha 8 maç var. Alt sıralardayız. Üst sıralara çıkmak istiyoruz. Oynayacağımız maçlarda da galibiyet almak istiyoruz" dedi. Taraftarın kendisine gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti aktaran Harun, "Taraftara tüm oyuncular olarak çok teşekkür ediyorum. Sahamızda oynadığımız Sivvasspor maçında statta 25 bin kişi vardı. Onlara teşekkür ediyoruz. Bu zor günümüzde bize çok destek veriyorlar. Bana da destek oldukları için çok teşekkür ederim" diye konuştu.
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