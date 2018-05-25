Dünyanın en iyi atlayış sporcularından Orlando Duque, küresel iklim değişikliğinin getirdiği tehlikelere dikkat çekmek için Antarktika'da buz kütlesinden atladı.

Habertürk TV'de yer alan habere göre 100 kişilik bir ekip, bilimsel keşif için Kolombiya'dan Antarktika'ya yola çıktı. Amaç küresel iklim değişikliğinin getirdiği tehlikelere dikkat çekmekti. Bunun için de dünyanın en iyi atlayış sporcularından biri olan Orlando Duque seçildi.

Atlayış için doğru özelliklere sahip bir buz kütlesi yoğun çabalar sonunda bulundu. Özel bir elbiseyle atlayan 43 yaşındaki sporcuyu, dalgıçlar, doktorlar, hemşireler, çekim ekibi ve eşi Catalina da olmak üzere 15'den fazla kişi Atlayış yaptığı yere getirilen teknenin üzerinde yakından takip etti.yakından takip etti.

20 METRELİK BUZ KÜTLESİNDEN ATLADI

20 metre yüksekliğindeki bir buz kütlesinden atlayan sporcu saatte 80 kilometre hıza ulaştı. Suyun sıcaklığı ise 0.7 dereceydi.

Orlando Duque atlayış sonunda "Tepeye tırmandığımda manzara inanılmaz görkemliydi. Atlayacağım yerde sabit bir alan yapmak için buzun bir parçasını kesmek zorunda kaldım. O anda en büyük korkum bir parça buzun kopması ve hayallerimin orada bitmesiydi" dedi.

Kolombiyalı sporcu, "Antarktika gibi yerleri korumak için petrol ve plastik tüketimini azaltmalıyız" mesajını verdi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER