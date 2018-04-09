Antarktika'ya yağan karın miktarı artış gösteriyor

Bilim insanları, Antarktika'da son 200 yılda yağan kar miktarını inceledi.
Araştırma, bu süre zarfında bölgeye yağan karda yüzde 10 oranında artış olduğunu gösterdi.
Antarktika'ya 2001-2010 yılları arasında yağan karın 1801-1810 yıllarına kıyasla yılda 272 milyar ton daha fazla olduğu ortaya çıktı.
Bu yıllık artış, Lut Gölü'ndeki mevcut su miktarının iki katına denk geliyor.
Bir başka ifadeyle, Yeni Zelanda topraklarının tamamının kaplanması için gereken miktarla aynı sayılıyor.
Dr. Liz Thomas, araştırmanın sonuçlarını Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Avrupa Yerbilimleri Birliği Genel Kurul toplantısında açıkladı.
İngiliz Antarktika Araştırmaları'nda çalışmalar yürüten Thomas, incelemenin buz kayıplarının ölçümü ve kıtanın daha iyi anlaşılabilmesi için yapıldığını belirtti.
Thomas araştırmalarıyla ilgili şunları söyledi:
"Son dönemde uydu görüntüleriyle Pine Island (Palmiye Adası) ve Thwaites gibi buz dağlarının kopuşuna odaklanıldı ama aslında kar yağışındaki değişimle ilgili yeterli ve doğru bilgilere sahip değiliz."
"Şimdiye kadar genel algı, çok büyük bir değişiklik olmadığı, sabit kaldığı yönündeydi. Bu araştırma durumun öyle olmadığını gösteriyor."
Dr. Thomas ve araştırma ekibi Antarktika'dan çıkarılan 79 buz çekirdeğini inceledi. Bu silindir şeklindeki buz kütleleri yıllar boyu sıkıştırılan kardan oluşuyor.
Bu çekirdeklerin kimyasında yapılan incelemeler, yalnızca karın ne zaman yağdığını değil aynı zamanda ne kadar yağdığını da gösteriyor. Örneğin, bir yıldan diğerine hatta mevsimlere göre değişiklik gösteren unsurlardan biri hidrojen peroksit (oksijenli su).
Bu, suyun Güneş ışığıyla karşılaştığında buharlaşıp atmosferde oluşturduğu fotokimyasal bir madde.
Dr. Thomas, "Bizim için bu mükemmel, Antarktika, kışın uzun kutup geceleri, yazın da uzun gündüzler arasında değişen bir yapıya sahip" diyor.
Daha önce yapılan benzeri bir araştırmada yalnızca 16 buz çekirdeği incelenmişti. Yeni araştırma kıtadaki kar yağışına dair daha ayrıntılı bir resim çiziyor.
Araştırmaya göre Antarktika'da 1800 ila 2010 yılları arasında her on yılda 7 milyar ton kar yağmış ve 1900'dan sonraki her on yılda da ortalama 14 milyar ton kar yağmış.
En çok kar yağışı Antarktika Yarımadası'nda görülüyor, burası 20. yüzyılda ısının da belirgin oranda arttığı bir bölge.
Dr. Thomas, "Teori, Antarktika ısındıkça atmosferin daha fazla nemi tuttuğu ve bunun da daha fazla kar yağışına neden olduğu öngörüsünde bulunuyor. Biz de bu araştırmada, bunun hali hazırda yaşandığını gösteriyoruz" diyor.
Dr. Thomas, kar yağışındaki artışın buz kütlelerinin kopuşu ve son 25 yılda uydu fotoğraflarında görülen buz tabakasının incelmesiyle ters düşmediğini söylüyor.
1900'dan itibaren artan kar yağışı, küresel su seviyesini her on yılda yaklaşık 0.04 mm düşürdü. Antarktika'nın çevresindeki buz kütleleri okyanuslara karıştı ve buralardaki ılık su buz dağlarının alt kısımlarını eritti.
Leeds Üniversitesi'nden Dr. Anna Hogg, buz tabakasının şekli ve kütlesini ölçmek için uydu görüntülerinden faydalanıyor.
Dr. Hogg, "Bu yoğun kar yağışına rağmen Antarktika, hızla buz kütlelerini kaybediyor, çünkü yağış oranıyla kütle artışı aynı oranda gelişmiyor. Bunun en büyük sebebi, bölgedeki buz dinamiklerindeki istikrarsızlık. Pine Island ve Whaites buz dağlarının da bulunduğu Amundsen Denizi buna bir örnek. En iyi tahminle, Antarktika'nın 1992'den bu yana küresel deniz seviyesine katkısı 4.3 mm civarında" diyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.