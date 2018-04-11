Antep fıstığının serüveni belgesel oldu

Bir fıstık fidanıyla Antep’te başlayan, ardından Meksika’da bir kakao çiftliğine uzanan ve fıstık ile kakao tarımının sürdürülebilirliğine dikkat çekilen belgesel film “Efsane Tadın İzinde: Fıstık ve Çikolata”, 31 Mart itibariyle izleyiciyle buluşacak.

Belgesel yapımcısı ve gezgin Coşkun Aral, belgesel boyunca kakao ve fıstığın geleceği için sürdürülebilir tarımın önemine dikkat çekiyor.

Çekimler için binlerce kilometre yol kat edilen belgesel filmi, Coşkun Aral’ın da doğup büyüdüğü topraklar olan Mezopotamya topraklarında başlıyor. Birkaç haftalık genç bir fidanla başlayan yolculukta ülkemizin en değerli yemişi olan Antep fıstığının tohumdan asırlık ağaca ulaşan süreci anlatılırken, üretici ve uzmanlarla görüşülüyor. Belgeselde ayrıca Antep fıstığının verim ve kalitesinde artışı sağlamak, tarımını özendirmek 2011 yılında yürütülmeye başlanan “Fıstığımız Bol Olsun” projesine yer veriliyor.

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