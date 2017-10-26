Antep fıstıklı kurabiye malzemeler

3 buçuk su bardağı un

1 adet yumurta

1 buçuk su bardağı Antep fıstığı

2 su bardağı pudra şekeri

4 yemek kağşığı tereyağı

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Antep fıstıklı kurabiye nasıl yapılır?

İlk olarak küp küp doğradığınız soğuk tereyapını ve unu robotta karıştırın. Ancak tereyağının tamamen erimemesine özen gösterin. Ardından pudra şekerini, toz Antep fıstığını, kabartma tozunu ve vanilyayı diğer malzemelere ekleyin ve karıştırın.

Yumurtayı ekleyerek hamurun yapısını bozmadan tezgaha alın ve streç filme sararak buzdolabında dinlenmeye bırakın. 30 dakika sonra dolaptan çıkarın ve minik toplar yaparak içine yağlı kağıt koyduğunuz fırın tepsisine aralarında boşluklar olacak şekilde dizin.

Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında en fazla 10 dakika olacak şekilde pişirin. Antep fıstıklı kurabiyeleriniz hazır! Afiyet olsun.

Antep fıstıklı kurabiye

Antep fıstıklı kurabiye tarifi