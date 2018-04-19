Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, bir yıl içinde fiyatını yüzde 36.7 artıran antepfıstığının kilogram fiyatı, mart ayında 73.2 TL’ye ulaştı. Market raflarında da antepfıstığı 200 gramlık paketler halinde 20 TL’ye satışa sunuluyor. Yani fıstığın kilosu marketlerde 100 liraya çıkıyor. Fıstığın kilosunun market raflarında 100 lirayı bulması gözleri fıstığın anavatanı Gaziantep’e çevirdi. Şehirdeki üreticiler fiyat artışından stokçu ve aracıları sorumlu tutarken, yerel otoriteler ise geçtiğimiz 2 yıldaki rekolte düşüklüğünün fiyatları uçurduğunu kaydediyor.
ARACI FISTIĞI 20 TL KÂRLI SATIYOR
Şehitkamil Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cuma Yiğit, fıstıkta son dönemde görülen fiyat artışının geçtiğimiz yılki rekolte düşüklüğü, çiftçinin üzerindeki maliyet artışı ve aracılardan kaynaklandığını ileri sürdü. Fıstık üreticisinin elindeki mahsulü yaklaşık 15 TL’ye aracılara sattığını belirten Yiğit, “Üreticiden hasat zamanı alınan fıstık, aracılar tarafından kilo başına en az 20 lira kâr ile 35-40 TL’ye satılıyor. Aracılar engellense vatandaş daha ucuz fiyata fıstık yiyebilir” dedi. Fıstıkta sabit fiyat olması gerektiğini belirten Yiğit, “Üretici birlikleri kurulursa, çiftçiye kâr payı dağıtılabilir ve fıstık üreticisi kazancını artırabilir” ifadesini kullandı.
Üretici 15 TL’ye aracıya satıyor.
Aracı 35 liraya elinden çıkarıyor.
Tüketici 100 TL’ye marketten satın alıyor.
‘SON 2 YILDAKİ DÜŞÜK REKOLTE FİYATLARI VURDU’
Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ise fıstıktaki 2016 ve 2017 yıllarında rekoltenin kuraklık ve dolu nedeniyle düşük kaldığına dikkat çekti. Yıldırım, “Piyasada fıstık azlığı yaşanınca fiyatlar kendiliğinden yükseldi. Bu yıl veriler iyi görünüyor, rekoltede yüzde 50 artış bekliyoruz. Bu olduğunda da fiyatlar normal seviyesine döner” dedi. İşçilik, mazot ve kira gibi maliyet artışlarının üreticinin üzerinde yük yarattığını aktaran Yıldırım, “Üretimde verimliliği artımak için çiftçimize eğitimler vereceğiz. Fıstık üretiminde makineleşmenin artması gerekli” diye konuştu. Yıldırım, önümüzdeki dönemde Antep’in fıstığını hem yurtiçi hem de yurtdışında tanıtma çalışmalarına hız vereceklerini belirtti.
‘FISTIK FİYATI BAKLAVAYA YÜZDE 15 ZAM GETİRDİ’
Antepfıstığında görülen yıllık yüzde 36 fiyat artışı, baklavayı da vurdu. Piyasadaki fıstık miktarının az olduğunu vurgulayan Gaziantepli baklava üreticisi İmam Çağdaş’ın sahibi Burhan Çağdaş, “2017’de kuraklık nedeniyle boz fıstığın kilosu 100 liradan 140 TL’ye çıktı. Fıstıktaki yüksek fiyat artışına bağlı olarak baklavaya yüzde 15 zam yapmak durumunda kaldık” dedi. Bu yıl 10 yılın en yüksek rekoltesinin beklendiğini ifade eden Çağdaş, “Ağustos ayında boz fıstığın kilo fiyatı 100 liranın altına iner” dedi. Burhan Çağdaş fındıkta olduğu gibi fıstıkta da lisanslı depolama olması gerektiğini belirterek, “Fıstık stokçuları ellerinde fıstık tutarak fiyatların daha da yükselmesine neden oluyor” diye konuştu.
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