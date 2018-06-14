Amerikalı şef aşçı, yazar ve televizyon programcısı Anthony Bourdain’in intiharının gizemi henüz tam çözülmedi. Bourdain, program çekimi için gittiği Fransa’nın Almanya sınırındaki Kaysersberg köyü’nde ölü bulunmuştu. Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre, 61 yaşındaki Bourdain, kendisini otel banyosunun kapısına asmıştı.

Parlak bir kariyeri, serveti ve şöhreti bulunan Bourdain’i intihara sürükleyen neden olarak, 42 yaşındaki sevgilisi İtalyan oyuncu Asia Argento ile 2 yıldır süren ilişkisindeki gelgitler gösterilmişti. Argento’nun Bourdain’in intiharından birkaç gün önce Roma’da kendisinden 14 yaş küçük Fransız gazeteci Hugo Clement ile sarmaş dolaş görüntülenmesi de sorunları doğrulayan bir gelişme olarak kabul edildi.

‘ASIA’YI SUÇLAYAMAZSINIZ’

Bourdain’in intiharında okların Argento’ya dönmesi üzerine sanatçının yakın arkadaşı Amerikalı oyuncu Rose McGowan açık bir mektup yayınlayıp, “İntihar bir tercihtir, Asia’yı suçlayamazsınız” dedi. Bourdain’in depresyonda olduğunu ve doktora danışmayı reddettiğini aktaran McGowan, “Anthony ile Asia açık bir ilişki yaşıyordu. Cinsiyetçi davranmayın ve yanlış yere bir kadını suçlamayın. İntihar korkunç bir şeydir ama kişisel bir tercihtir” diye yazdı.

‘SIRILSIKLAM ÂŞIKTI’

Bourdain’ın dostları ise Argento’nun Bourdain için “Serbest bir ilişkiden” çok daha fazlasını ifade ettiğini belirttiler. People Dergisi’ne konuşan bir dostu, “Anthony ona delicesine vurulmuştu. Asia onun için kırmızı çizgiydi. Kimseyi dinlemiyordu. Onun için kaygılanıyorduk” dedi.