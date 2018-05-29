Anthony Hopkins'li King Lear'dan ilk fragman

Amazon ve BBC ortak yapımı olan King Lear'ın yönetmen koltuğunda Richard Eyre oturuyor. Usta oyuncu Anthony Hopkins'in King Lear karakterinde olacağı filmin oyuncu kadrosunda Emma Thompson (kralın en büyük kızı Goneril), Emily Watson (Kralın ortanca kızı Regan), Florence Pugh (en küçük kardeş Cordelia), Jim Broadbent, Tobias Menzies, Jim Carter ve Christopher Eccleston gibi isimler yer alıyor.

80 yaşındaki Kral Lear’ın krallığını kızları arasında ayırmasını konu eden filmde, rejimi onu gerçekten seven ve dürüst kızı yerine çıkarcı diğer iki kızına teslim etmesinin neden olduğu sonuçlar ele alınıyor.

King Lear’ın kesin yayın tarihi ise henüz net değil.