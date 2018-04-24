"Kuzuların Sessizliği" filminin dünyaca ünlü yıldızı Anthony Hopkins, sosyal medyada yayınladığı dans videosuyla gündeme geldi. 80 yaşındaki Galli oyuncunun dans videosu internette viral hale geldi.



Sinema kariyerinde 50’nci yılının içinde olan Hopkins, videosunu, “İşte sürekli çalıştığınızda olanlar” notuyla paylaştı. Ünlü aktörün gözlerini pattığı ve çılgın hareketlerini içeren dansı 7 milyon 400 bin kez seyredildi.



Hopkins’e takipçileri tarafından yazılan binlerce yorum hem beğeni hem de espri içerikli oldu. Bazı takipçileri Hopkins’in içkili olduğunu düşünürken, bazıları da dansı çok eğlenceli bulduğunu yazdı.



70 bine yakın retweet alan video, Twitter’da Kim Kardashian’ın popüleritesini yakaladı.

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