Anthony Joshua-Carlos Takam maçı, WBA, IBF ve IBO ağır sıklet unvan gecesine damga vuracak. İki boksörün dev mücadelesini izlemek isteyen seyirciler, karşılaşma bilgilerini araştırıyor. Peki, Anthony Joshua-Carlos Takam maçı ne zaman, hangi kanalda?
İngiliz şampiyon Anthony Joshua ve Kamerun asıllı Fransız Carlos Takam, WBA, IBF ve IBO ağır sıklet unvanları için çıkacak. Anyhony Joshua-Carlos Takam maçı 28 Ekim Cumartesi günü saat 22.00'da başlayacak. Galler'in başkenti Cardiff'te gerçekleşecek karşılaşma Tv8,5 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Anthony Joshua ile Carlos Takam'ın karşı karşıya geleceği 12 rauntluk dev karşılaşmayı tecrübeli Galli hakem Phil Edwards yönetecek.
Edwards bu yıl David Haye-Tony Bellew ve Tommy Langford-Avtandil Khurtsidzze gibi önemli karşılaşmaları da yönetmişti.
Bu cumartesi akşamı Galler'dan canlı yayınlanacak olan Anthony Joshua-Carlos Takam WBA, IBF ve IBO ağır sıklet unvan gecesi öncesi iki boksör maç öncesi basın toplantısında ilk kez yüz yüze geldi.
İşte o anlar;
Anthony Joshua 115.2 kg, Carlos Takam ise 107 kg şeklinde tartım verdi. Anthony Joshua, şuana kadar en yüksek tartımı verirken, Fransız rakibi Takam ise 3-4 kg altında olduğu görüldü.
Gecenin bir diğer önemli karşılaşmasında ağır sıklette WBC gümüş kemeri için ringe çıkacak olan eski Britanya şampiyonu Dillian Whyte ve ünlü rakibi Robert Helenius da tartım verirken, Whyte tartıda 112.8 kg, Helenius ise 112.5 kg çıktı.
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