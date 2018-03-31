Anthony Joshua - Joseph Parker maçı, bu geceye damga vuracak. WBA, IBF ve IBO Ağırsıklet Dünya Şampiyonu Anthony Joshua ve WBO kemerinin sahibi Joseph Parker kemer birleştirme maçına çıkacak. İki yenilgisiz boksörün mücadelesi geceye damga vuracak. Peki, Anthony Joshua - Joseph Parker maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Anthony Joshua - Joseph Parker maçının deteyları...

ANTHKONY JOSHUA - JOSEPH PARKER MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

WBA, IBF ve IBO Ağırsıklet Dünya Şampiyonu Anthony Joshua ve WBO kemerinin sahibi Joseph Parker'in kemer birleştirme maçında karşı karşıya geleceği dev karşılaşma Cardiff'te bu gece Türkiye saati ile 00:15'te başlayacak. Boks severler, iki devin karşılaşmasının hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Anthony Joshua - Joseph Parker maçı S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

"PARKER HIZLI VE CANLI BİR BOKSÖR"

Joseph Parker ile kemer birleştirme maçna çıkacak olan Anthony Joshua, Michelle Joy Phelps'e özel açıklamalarda bulundu. İşte Joshua'nın açıklamaları;

"Parker hızlı ve canlı bir boksör, onun için daha fazla koşarak; diyetisenimle çalışarak biraz kilo verdim. Daha hızlı olmam gerektiğinin farkındayım.

Boy avantajının bende olması tabii ki çok önemli ama önemli olan mesafeyi ayarlamak ve doğru zamanda doğru yumruğu vurabilmek."